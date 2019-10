Egész napos programsorozat, jótékonyság, segítő szándék

Hagyományteremtő céllal hívta életre városunk önkormányzata a Sportolj Dunaújváros! sportnapot, amelyet egy jótékonysági akció is kísér.

Az október 10-i rendezvény két fő helyszíne a Dunaújváros Sportcsarnok és Sportcentrum, valamint a városháza előtti tér lesz. Fő szervezője a Tourinform Iroda, amely a DKKA-val, a DLSZ-szel, a DPASE-val, Dunaújvárosi Futsal Clubbal, a DSE Röplabda­akadémiával, a Carissa SE-vel, A-Sporttal és a DTSE-vel közösen vállalták, hogy sportolni hívják a város sportszerető közösségét. Kiss András, az iroda vezetője emlékeztetett arra, hogy Dunaújváros a Nemzet Sportvárosa, ez a cím pedig kötelez. Ennek apropóján próbálták összeegyeztetni és megszervezni azokat a dolgokat, amelyek külön-külön már jól működnek, legyenek azok a Fut a város program, vagy a fiatalokat – iskolásokat és ovisokat – megmozgató iskolai foci, kézilabda-, röplabda- és kosárlabda-eseményei. Hogy mekkora is ennek a sportprogramnak a merítése, mennyi gyereket és felnőttet is mozgat meg, arról a résztvevők száma árulkodik. A délelőtti program Csapó Nóri fitneszedző vezetésével egy bemelegítéssel indul. Az ovisok futóversenyében a város 12 tag­óvodájának mintegy 250 gyereke vesz részt, az ügyességi sorversenyekben pedig – a város ismert sportolóinak részvételével – négy korcsoportban 7 általános iskola 260 diákja méri össze tudását. A 7 középiskolás intézmény 280 tanulója – külön a fiúk és lányok – pedig a labdás sportágakban (foci, kézi-, röplabda) mérhetik össze felkészültségüket, de lesz a városban oly népszerű streetball, azaz utcai kosárlabdaverseny is, az előzetes nevezések alapján legalább 8–10 csapattal. Nemcsak az iskoláknak szól azonban ez a program, hanem szinte korhatár nélkül, valamennyiünknek. A hagyományos sportok mellett ugyanis lesz extrémsport-bemutató és -verseny is. Ez utóbbi ikonikus alakja Fekete László kilencszeres erős­ember-világbajnok, aki egyúttal a Nemzetközi Erősemberek csapatversenyének házigazdája és aktív résztvevője is lesz.

A délutáni programok a dél­előtti versenyek eredményhirdetésével kezdődnek. Ám a délután sem marad sportesemény nélkül, a Sportolj és fuss! ötkilométeres szabadfutásra 200–300 résztvevőt várnak a gyerekektől a szépkorú sportolókig. És köszönthetjük majd a korábbi sikerek sportolóit, szakvezetőit is – többek között Zsiga Gyulát, Siti Beátát, vagy Salamon Miklóst –, akik egy kerek­asztal-beszélgetésen elevenítik fel emlékeiket.

A Sportolj Dunaújváros! rendezvény résztvevőit Cserna Gábor délután négy órakor köszönti a Városháza téren.

A sportnapot a gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok színesítik. Az arcfestés, az ugrálóvár és a mesebusz délutántól várja a kicsiket, a felnőtteket pedig véradásra és egészségügyi mérésekre, tanácsadásra várják a Városháza téri helyszínen. Az este már a kulturális programok sorát kínálja. Ellátogat hozzánk a nemzet színésze, Szilágyi Tibor, akit a nagyszínpadon láthatunk, hallhatunk majd. A zenés programok sorát pedig Herceg, LL Junior és a Punnany Massif produkciói adják.

Együtt érhetjük el közös céljainkat

Nyakacska Zsolt, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezető igazgatója nagyszerűnek tartja a város kezdeményezését, és különösen azt, hogy nem egyedi, hanem hagyományteremtő céllal jött létre. Kiemelte, hogy nem csak a régi sportsikerek részesei érzik fontosnak, hogy eljöjjenek erre, hanem a jelen példaképei is ott lesznek, és kiveszik a részüket a szervezésből, a program sikeres lebonyolításából. A szakemberek ugyanakkor kihasználva az alkalmat árgus szemekkel figyelik a különböző sportágak tehetségeit, a jövő reménységeit is. Az ügyvezető köszönetet mondott a város vezetésének, hogy felismerte és megteremtette ennek a sportnapnak a lehetőségét, mert az intézmények, eszközök, az infrastruktúra-fejlesztések mellett szükség van ezekre a közösségformáló, a város lakóit – a gyerekektől az idősebb korosztályig – megmozgató eseményekre. Az ügyvezető elmondta, ehhez sok-sok ember munkája szükséges, mert pontosan tudja, hogy „egyedül nem megy”, és csak együtt érhetjük el közös céljainkat.