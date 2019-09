DUFK és Baracs: fölényes siker

A Groupama megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjában a 7. forduló után szinte alig változott a tabella, csak a középmezőny elején volt helycsere.

Adonyban viszont félbeszakadt a meccs, ugyanis a 87. percben 3–3-as állásnál egy üveget dobtak a pályára – tájékoztatta lapunkat az adonyi klub elnöke, Mónos Zsolt. A többi találkozó a normális menetrend szerint zajlott, ha nem vesszük figyelembe a találatok számát. Ebből pedig jutott bőven a fordulóra, hiszen a csoport feltörekvő együttese, a DUFK szinte gólszüretet tartott a 11–1-es eredménnyel. A Vajtának is van oka ünnepelni, mivel hetet rúgott a Szabadegyházának, és a Káloz és a Baracs sem adta alább ötnél. Egy szónak is száz a vége, a hetedik hétvégén sem unatkoztak a szurkolók.

Előszállás – Baracs 0–5 (0–4)

Előszállás: Pelsőczi – Harasztia, Béres, Nyári, Kiss Gy. (Kercza), Czifra, Tóth S. (Kovács Zs.), Szalai (Reichardt), Baksa (Horváth G.), Bozsoki, Rupa (Balogh N.).

Baracs: Vaszócsik – Rezes (Juhász F.), Badi B. (Hepp), Bartók, Szili, Nagy E. (Juhász J.), Badi K., Ásványi (Boros), Huber (Sebestyén), Nagy D., Kőkuti.

A mérkőzést Dunaföldváron tartották, az Előszállás hazai pályáján. A végig mezőnyfölényben játszó Baracsnak a 12. percben adódott az első alkalma megzörgetni az előszállási hálót, Rezes fejesével szerzett vezetést a vendégegyüttes. Rá két percre Hubert ugratták ki a középpályán, aki óriási félpályás szólóval a kifutó kapust kicselezve újabb baracsi találatot vitt be, 0–2. A kihívókat ezután még a balszerencse is megtalálta, ugyanis a 32. percben Kiss Gyula kapu előtti mentése az előszállási hálóban landolt, és ezzel 0–3-ra alakította a meccset. A félidő vége előtt még Nagy Dániel is feliratkozott a góllövőlistára.

A szünet után a Baracs már nem hozott nagy újítást, leginkább a cserék beállításával, a játékosállomány próbálgatásával telt az idő. Azért a 65. percben Nagy D. még egyszer megvillantotta tudását, és ezzel be is állította a végeredményt.

A találkozót követően Idei Szabolcs baracsi edző elégedett volt a látottakkal, bár volt időszak, amikor egy kicsit belealudt a játékba a csapata. Masinka Csaba, az Előszállás trénere úgy fogalmazott, hogy látszott a baracsiak technikai fölénye, ami a két együttes közötti játékerő-különbséget is tükrözte. Tehát a papírforma érvényesült a találkozón.

DUFK –Pusztaszabolcs-Iváncsa II 11–1 (5–1)

DUFK: Gergely – Furuglyás, Gyöngyösi, Rabijász, Kürti (Hajdú), Széhn, Szabó K. (Tóth Z.), Heftner, Markovics (Rácz), Cséplő (Gálfi), Fekete (Gertner). Gólsz.: Gyöngyösi (3., 34.), Rabijász (11., 47., 54., 72., 83.), Fekete (15.), Markovics (29.), Gertner (76.), Gálfi (84.), ill. László (42.)

Adony – Nagykarácsony 3–3-nál félbeszakadt

Adony: Hamar – Budai, Kovács (Tatár), Fábián (Vászon Zs.), Bere (Csucsai), Vukaljovics (Vászon G.), Szántó, Erdei, Kőkuti, Hegedűs, Nebucz.

Nagykarácsony: Kovács – Jeney, Tábi, Simon, Wadolowski, Boros (Varga), Szabó, Fekete, Kovács R., Mohácsi, Killer.

Gólszerző: Fábián (7.), Erdei (11.), Szántó (21.), illetve Boros (2., 53., 55.).

„A második félidőben a hazai szurkolótábor nem megfelelőnek találta a játékvezetést, aminek hangot is adtak. Véleményem szerint túlzásba is estek. Majd ezt követően, nem sokkal a mérkőzés vége előtt egy borosüveg landolt a pályán, amit a játékvezető a mérkőzés lefújásával jutalmazott.Elgondolkodtam rajta, milyen jogon és honnan veszi bárki is a bátorságot, hogy tárgyakat, üvegeket dobáljon be a pályára, veszélyeztetve ezzel bárki testi épségét. Semmi szükség nincs a rendbontásra, sem arra, hogy mindenféle tárgyakat bedobáljanak a pályára. Mivel ez megtörtént, ennek következménye lesz, tudatom mindenkivel. Kérlek benneteket, hogy ha kijöttök szurkolni, az teljen jó hangulatban, keretek között, ez megyei II. szint. Későbbiekben, ha megvan a mérkőzés eredménye, ami a fegyelmi tárgyalás után lesz csak végleges, illetve a rendbontás miatti büntetés, tudatom veletek.” – írta hétfőn a klub közösségi oldalán Mónos Zsolt adonyi elnök.

A hetedik forduló további eredményei: Vajta–Szabadegyháza 7–0, Seregélyes–Sárbogárd 2–3, MPF Ráckeresztúr–LMSK Cobra Sport 1–1, Aba Sárvíz–Káloz 0–5.

A bajnokság állása: 1. Baracs 21 pont/7 mérkőzés, 2. Vajta 18 pont/7, 3. Káloz 16 pont/7, 4. DUFK 13 pont/7, 5. Sárbogárd II. 12 pont/7, 6. Szabadegyháza 10 pont/7, 7. Nagykarácsony 9 pont/6, 8. LMSK Cobra Sport 9 pont/7, 9. Adony 8 pont/6, 10. Előszállás 7 pont/7, 11. Seregélyes 6 pont/7, 12. Pusztaszabolcs-Iváncsa II 4 pont/7, 12. Aba Sárvíz 3 pont/7, 14. Ráckeresztúr 2 pont/7.