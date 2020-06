Dobogós helyek, egyéni csúcsok az idénynyitón

A sportág kiemelkedő egyéniségeit is felvonultató kaposvári ExtremeMan versennyel a hét végén megkezdődött az éles triatlonszezon. A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület négyfős különítménye két dobogós helyezéssel és két egyéni csúccsal zárta a rangos seregszemlét.

Dunaújváros

„A szervezők reagálva az utóbbi hónapok eseményeire némileg változtattak a szokásosnak mondható lebonyolításon. Módosították a pályát és több hullámban indították a rajtot, ám mindezek mellett is igazi triatlonos hangulat uralkodott a Deseda-tó környékén. Mivel hosszú hónapokra országszerte bezártak az uszodák, így sejthető volt, hogy e számban nem most születnek majd kiemelkedő rekordok. A rendezők egyik kategóriában sem határoztak meg külön limitidőt. A hirtelen jött kánikulát is megszenvedte a mezőny, szépen „megfőttek a futóidők” – fogalmazott lapunknak a hétvége kihívásairól Kovács Ákos Flórián, a DTSE sport­ügyekért felelős alelnöke, aki természetesen versenyzőként is rajthoz állt, és az ExtremeMan 51,5 rövidtávú – 1500 méter úszás, 40 km kerékpár, 10 km futás – Triatlon Kupán senior férfi kategóriában az első helyen végzett. Az egész, 118 fős mezőnyt tekintve pedig a 10. helyen zárt.

– Összességében jól ment, bár a futáson még érződött egy korábbi sérülésem, de szezonkezdésnek megfelelő volt. Remek élményt jelentett újra a hazai élvonal jeles tagjaival – mint például Bicsák Bence, Lehmann Csongor – újra együtt versenyezni – tette hozzá Kovács Ákos Flórián. Rövidtávon szép teljesítményt nyújtott Hegedűs Attila, aki egyéni csúcsot ért el, kategóriájában a 7. helyen futott be. Az ExtremeMan Sprint – 750 méter úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás – Triatlon Kupán szintén eddig legjobbját nyújtotta Somogyvári Ákos, aki a senioroknál a 13. helyen zárt. A DTSE fiatal tehetsége, Burkovits Márton sprint távon a 20–24. év között férfiak mezőnyében a harmadik helyen fejezte be a versenyzést.

Júliusban Tatán áll rajthoz a DTSE különítménye

A dunaújvárosiak kiválósága, Füzesy Dávid először július 11-én, Soltvadkerten áll majd rajthoz. Az idény következő nagy kihívása pedig a július 18–19-én jelentkező tatai Old Lake Man rövidtávú triatlon országos bajnokság és a középtávú magyar kupa lesz a DTSE tagjai számára.