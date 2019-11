Búcsú egyik legnagyobb szurkolójuktól

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia közösségi oldalán közölte, hogy elhunyt csapatuk egyik törzs­szurkolója, Horváthné Szőnyi Etelka, aki évtizedeken keresztül hűséges pártolója volt a dunaújvárosi kézilabdának.

„Tagja volt a kemény magnak, mindenhová a csapattal tartott. Annak ellenére is kitartott a Dunaferr NK, majd a ­DKKA mellett, hogy majdnem kétszáz kilométert kellett utaznia a hazai mérkőzéseink megtekintéséhez. Eta szurkolói blogot vezetett a Cunder kézilabda-szakportálon, de aktív volt, bármilyen szurkolói megmozdulásról volt is szó. Elhivatottságát kiválóan jellemzi, hogy az utolsó előtti hazai mérkőzésünkre, egyfajta megemlékezésül a régi csarnokunkra, szurkolói összejövetelt szervezett, amelyre egykori piros-fehér relikviákat is elhozott.

Az Érd elleni találkozó előtti eseményre már betegen, rossz állapotban érkezett, az utazás kimerítette, és nem is bírta megvárni a mérkőzés végét, ennek ellenére eljött, hiszen a csapat, a Kohász család mindig is kiemelt helyen volt a szívében. Akkor még nem tudtuk, hogy ez volt az utolsó útja a városunkba. A DKKA csapata, vezetősége és kollégái mélyen megrendültek a hír hallatán, ezúton is szeretnék részvétüket kifejezni a gyászoló család részére” – áll a klub búcsúztatójában.

Vezető képünk illusztráció.