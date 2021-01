Bemelegítésképpen huszonöt gólos siker női válogatottunktól

Keddtől vasárnapig az olaszországi Triesztben játszik olimpiai selejtezőtornát a magyar női vízilabda-válogatott, és a döntőbe kell jutnia ahhoz, hogy ott legyen nyáron a tokiói játékokon. Az első, keddi csoportmérkőzésen egy edzéssel felérő meccsen ütötte ki a DUE-Maarsk négy játékosát felvonultató együttes Izraelt.

A tavalyi Eb-n harmadik csapat két helyen megváltozva kezdte meg szereplését a tornán, Szücs Gabriella került be Máté Zsuzsanna, s a DUE-Maarsk kapusa, Magyari Alda Kasó Orsolya helyére. A hálóőrünk mellett Gurisatti Gréta, Garda Krisztina és Szi­lágyi Dorottya alkotja a dunaújvárosi kontingenst.

Először is a legfontosabb az volt, hogy mindenkinek negatív lett a helyszíni vírustesztje is, ami azért bír különös jelentőséggel, mert ha egy kontingensben – játékosok, stábtagok – három fertőzöttet találnak, azt a válogatottat kizárják.

Magyarország – Izrael 27–2 (7–2, 3–0, 9–0, 8–0)

Magyarország: Gangl – Gurisatti 3, Keszthelyi 5, Szücs G., Parkes 3, Garda 2, Vályi V. 3. Csere: Magyari A. (kapus), Szilágyi D. 4, Illés A. 2, Leimeter 2, Gyöngyössy 1, Rybanska 2. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Az első ellenfelet ismerve, reggel még edzést tartott a kapitány a lányoknak, ami megerőltetőbb volt, mint a mérkőzés, amit sziesztaidőben rendeztek. Ezen nyilván csak az volt a kérdés, mennyivel nyerünk, nem véletlenül mondta Bíró Attila szövetségi kapitány: az első igazán értékmérő az utolsó csoportmeccs lesz csütörtökön a görögökkel szemben.

A találkozó első perceiben a lelkes ellenfél még tartotta magát, sőt két gólt is tudott szerezni, az egyik még igazán szemrevaló is volt. Persze, amint a magyar csapat kezdte felvenni a fordulatot, egyre jobban kijött a felek közötti óriási fizikális és tudásbéli különbség, az ellenfél számára három perc után be is fejeződött a találkozó. Igaz, a magyarok részéről voltak hibák, pontatlan átadások vagy kimaradt helyzetek, de a csapat közel egy éve nem játszott tétmérkőzést. Éppen ezért a kapitány sorokat cserélt, a kapusok között is elosztotta a negyedeket, hogy mindenki egy kicsit szokhassa a légkört és lehetőséghez juthasson. Persze minden lapot nem fedtünk fel a pakliból, azokat majd a fontos meccsekre tartogatjuk.

– A legfontosabb, hogy sérülés nélkül hoztuk a mérkőzést, illetve mindannyiunknak negatív lett a koronavírustesztje. Ebből még kettő lesz itt Triesztben. A hajnali tartalmas edzés miatt talán a meccs elején döcögősebben kezdtünk, de aztán jól reagáltunk, hoztuk, ami elvárható. Az ilyenkor kezdődő mérkőzések felborítják a bioritmust, de megszokjuk, máskülönben mindenki jól tudja, elsősorban szombatra készülünk – idézte Bíró Attilát a szövetség honlapja, aki csapatával a találkozó után a szabályok szerint visszament a szállodába.