Befejezte a hazai sorozatokat a kézilabda-szövetség

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége csütörtökön befejezetté nyilvánította a 2019/20-as hazai bajnoki és kupasorozatokat.

Az MKSZ közleményben emlékeztetett rá, hogy a koronavírus megjelenése miatt, illetve a kórokozó terjedésének megakadályozása érdekében március 14-én valamennyi, az általa és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette, írj az MTI.

Mivel ezeket „sportszakmai indokok alapján” meghatározatlan ideig nem lehet folytatni, a szövetség vezetőtestülete úgy döntött, hogy a sorozatokat – köztük az élvonalat, a másodosztályt, a Magyar Kupát és a Ligakupát is – befejezetté nyilvánítja.

Az egyhangúlag meghozott döntés része, hogy a helyezéseket nem osztják ki és nem lesznek kiesők, illetve feljutók. A nemzetközi kupákban azok a csapatok indulhatnak, amelyek a 2018/19-es idény alapján arra jogosultak voltak.

Kirsner Erika, az MKSZ elnökségi tagja az M4 Sportnak úgy nyilatkozott: jobb döntést nem lehetett hozni, hiszen a jelenlegi szituációnak mindenki az áldozata, és aki reálisan látta a helyzetet, az már fel volt erre készülve.

„Gazdaságilag minden klubot meg fog viselni, ezt már most érezzük. Nem tudjuk, hogyan alakul a jövő, de sajnos biztosan lesznek olyan csapatok, amelyek anyagi okok miatt nem fogják tudni vállalni az NB I-es indulást, mert a támogatóik visszalépnek, emiatt át fog alakulni a mezőny” – szögezte le a Váci NKSE elnöke.

Hozzátette, egyéni edzést minden játékos végez otthon, de ez minőségi munkának nem nevezhető. Nincs testi kontaktus, és nincsenek olyan kézilabda-specifikus edzések és mozgások, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjanak játszani.

„Amennyit kihagynak, körülbelül ugyanannyi idő kellene a felkészülésre. Ahogyan a pihenőidő növekszik, úgy növekszik a felkészülési idő is. Ha most el lehetne kezdeni a felkészülést, akkor május végére, június elejére kerülnének abba az állapotba a játékosok, hogy minőségi meccseket tudnának játszani” – vélekedett Kirsner.

A korábbi 139-szeres válogatott játékos közölte, az MKSZ mindent megtesz azért, hogy a férfiaknál a MOL-Pick Szeged és a Telekom Veszprém indulhasson a Bajnokok Ligájában. Hozzátette, a nőknél jelenleg a címvédő Győri Audi ETO KC helyzete biztos, de reménykednek szabadkártyákban is, azt viszont még nem tudják, mikor kezdődik a következő szezon.

Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta, a szerdai szövetségi egyeztetésen a szegediek is kezdeményezték az idény azonnali befejezését, mert nem látják reális esélyét a folytatásnak. Hozzátette, azzal is egyetértenek, hogy a tavalyi két BL indulót nevezze az MKSZ a következő idényben is.

Elmondása szerint minden külföldi játékosuk Szegeden marad, egyéni edzésterv alapján készül, senki nem utazik haza, mert például Spanyolországban súlyosabb a járványügyi helyzet, mint Magyarországon.

„Nehezen tudom elképzelni, hogy az európai szövetség olyan döntést hoz, hogy folytatják a Bajnokok Ligáját” – szögezte le Szűcs Ernő Péter.

Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja, a Telekom Veszprém sportigazgatója szintén az M1-en úgy fogalmazott, nagyon méltánytalan döntést kellett meghozniuk, de törekedtek rá, hogy minél kisebb károkat okozzanak a kluboknak. Elárulta, hogy a veszprémiek sem ragaszkodtak ahhoz, hogy bajnokot hirdessenek, hiszen ez nem lenne sportszerű.

„Egyik játékosunkat sem érte váratlanul, hogy ez a döntés született, elfogadták. A legrosszabb a bizonytalanság volt. Jelenleg minden játékosunk Magyarországon tartózkodik, de mostantól saját felelősségükre hazautazhatnak, bár ennek lesznek adminisztratív vonzatai” – nyilatkozta.

A korábbi 209-szeres válogatott kézilabdázó hozzáfűzte, szerinte elsősorban a német államtól függ, megrendezhető-e augusztus 22-23-án Kölnben a férfi BL négyes döntője.

„Meggyőződésem, hogy utolsóként lesznek engedélyezve ismét azok a rendezvények, amelyek nagy csoportosulással járnak” – magyarázta.

Rupp István, az MKSZ versenyigazgatója a szövetség honlapján közölte, a következő idény versenykiírását még nem tudják elfogadni és közzétenni, hiszen nem ismerik a bajnoki rajt és a fordulók időpontjait. Előbbit befolyásolja a járvány, míg az összes forduló időpontját csak a nemzetközi versenynaptárhoz alkalmazkodva lehet meghatározni, ami viszont szintén változhat a járvány miatt.

„Nem tudjuk még, mi lesz az elmaradt válogatott és európai kupamérkőzésekkel, milyen versenyek, selejtezők csúsznak át a következő idényre. Ezek ismerete nélkül egyelőre nem lehet felelős döntést hozni a jövő évi hazai versenynaptárról” – szögezte le.

Vezető képünk illusztráció.