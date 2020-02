Bátran, hatékonyan támadásokat vezetni

A felkészülési időszakban az újvárosiak eddig három gyakorló találkozón léptek pályára. Az elsőn 1–0-ra nyertek az NB III nyugati csoportjában második helyen álló III. ker. TVE otthonában, majd hazai környezetben 1–1-es döntetlent játszottak a Fejér megyei első osztály listavezetőjével, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttesével. Szombaton pedig a Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő Kiskőrös gárdáját verték 5–0-ra. A játékoskeretben történt változásokról, az eddig elvégzett munkáról, illetve az MTK Budapest elleni párharc esélyeiről kérdeztük Lőrincz Emil vezetőedzőt.

– Az őszi szezonban pályára lépők közül Biró Ákos távozott. Érkezett viszont Novák Zsombor, aki az elmúlt időszakban a Soroksár együttesében szerepelt. Elképzelhető, hogy lesz még olyan labdarúgó, aki csatlakozik hozzánk. A téli felkészülés általában nyolc, kilenc hét, ami elég monoton. Szerencsére ezt most kettévágja két komoly téttel bíró kupamérkőzés. A munkát természetesen úgy alakítottuk, hogy ezeken ne ólomlábakon járjanak a játékosok. Az edzéseken eddig jól dolgoztak a labdarúgók, ám a felkészülési mérkőzéseken ezt nem mindig láthattuk. A III. ker. TVE elleni meccs teljesen rendben volt. Egységesen védekeztünk, és egy helyzetet értékesítettünk. A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő elleni találkozó azonban nem tetszett. Nem mozogtunk jól, kevés volt a kialakított minőségi helyzetek száma. A Kiskőrös ellen azonban az öt lőtt gólunkon kívül még számtalan gólszerzési lehetőségünk volt. Az ezeken a mérkőzéseken szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy fizikálisan rendben vagyunk, de játékban mindenképpen javulnunk kell. Természetesen azzal tisztában vagyunk, hogy mai ellenfelünk jobb képességű csapat, amely nem véletlenül pályázik az NB I-es tagságra. A ránk jellemző szervezett csapatjátékot szeretnénk nyújtani az MTK ellen is. Esélyünk azonban csak akkor lehet, ha a megszerzett labdákkal próbálunk majd bátran, hatékonyan támadásokat kezdeményezni. A kezdő tizenegyből agyrázkódás miatt biztosan hiányzik majd Tóth Ákos. Novák Zsombor pedig az átigazolási szabályzat miatt nem léphet még pályára ezen a találkozón.

A nyolcaddöntő további párosítása: Újpest – MOL Fehérvár FC, Lipót Pékség (NB III) – ZTE, Pécs (NB III) – Paks, Dorog (NB II) – III. ker. TVE (NB III), Mezőkövesd – Kaposvár, Békéscsaba (NB II) – Puskás Akadémia, Budapest Honvéd – Szombathelyi Haladás (NB II).

A meccs bevételét jótékony célra ajánlják a fővárosiak

Egy hatalmas MTK-drukker család legkisebb, alig másfél éves gyermeke, Batonai Patrik szívtranszplantációra vár. A műtét után komolyan megváltozik a család élete, hiszen Patrik teljes felépülését csak egy steril lakás és környezet szolgálhatja.

A gyógyulás költségei nagyon magasak, ezért Patrik számára gyűjtés kezdődött, amelyhez az MTK Budapest is szeretne kiemelten hozzájárulni. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy a Dunaújváros elleni MK-mérkőzés teljes jegyárbevételével megegyező összeget felajánlja a családnak. A stadionban külön is lesz lehetőség segíteni: a kupameccsen a shopban, valamint a VIP regisztrációnál gyűjtődobozok lesznek kihelyezve erre a célra, várva akár a DPASE szurkolók adományait is.