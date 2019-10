Az UTE elleni kupavereséget máris lehet javítani a pénteki bajnokin

Kedden megkezdődött a jégkorongozók idei Magyar Kupája. A korábbi évekkel ellentétben nem nevezett alacsonyabb osztálybeli csapat, a tíz legerősebb magyar klub indult harcba a serlegért, a négyes döntőt 2020. január 18–19-én rendezik meg egy később kijelölendő helyen.

Az első körben – oda-vissza alapon – UTE – Acélbikák, DEAC – Hokiklub Budapest, Fehérvári Titánok – Schiller-Vasas HC – összecsapásokat rendeznek. A második fordulóban három kiemelt csatlakozik a talpon maradottak triójához: a szlovák extraligás MAC Újbuda és DVTK Jegesmedvék, valamint az Erste Liga-bajnok FTC-Telekom, majd a három győzteshez csatlakozik a címvédő, EBEL-ben szereplő Hydro Fehérvár AV19.

A DAB kedden hazai pályán 5–1-re kikapott az Újpesttől, ezzel nehéz helyzetbe került, hiszen a visszavágón négygólos hátrányt kellene ledolgoznia – idegenben.

DAB – UTE 1–5 (1–2, 0–2, 0–1)

DAB: Hughson– Kovács, Vuorijärvi, Dansereau, Mazurek, Somogyi B., Baker, Lendák, Azari, Silló, Turcotte, Dósa, Hruby 1, Németh (1), Subotic, Tamás, Ráduly, Wéninger, Gebei, Gulácsi, Somogyi N. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

UTE: Duschek – Carlson, Varga (1), Benk (1), Odnoga (2), Sikorcin 2, Kovács A., Nagy, Brown, Csamangó, Di Diomete 1, Henderson, Kis-Rusk (1), Horváth, Milushkin 1, Nemes 1, Pokornyi (1), Daadou, Kovács S. Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Pedig nem úgy indult a találkozó, hogy a dunaújvárosiak súlyosnak mondható vereséget szenvednek, hiszen Hruby már az 5. percben megszerezte a hazaiak vezetését, innentől kezdve azonban már csak vendéggólt láthatott a meglepően kevés néző. A dunaújvárosiak számára a 36. percben vált nehézzé a helyzet, mert ekkor már 4–1-re vezetett az UTE, és innen nem tudott talpra állni Miroslav Ihnacak együttese, pedig még a befejező játékrészben is voltak hatalmas helyzeteik, amelyeknek az értékesítésével visszajöhettek volna a mérkőzésbe.

A négygólos vereség azért is váratlan, mert múlt hét pénteken az Acélbikák remek játékkal Újpesten 3–1-re nyert az Erste Ligában. Az Újpest elleni sorozat azonban nem ért véget kedden, hiszen pénteken 18 órai kezdettel ismét összemérik az erejüket az Erste Ligában, a derbi ismét Dunaújvárosban lesz. Talán érdekesség, hogy október 18-ig egyszer sem futott össze a két gárda, most pedig egy héten belül háromszor is egymás ellen korcsolyáznak jégre.

További eredmények: Hokiklub Budapest – Debreceni EAC 1–8, Fehérvári Titánok – Schiller-Vasas 4–1.

A visszavágókat október 30-án játsszák le a csapatok.