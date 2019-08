Az új játékosok bizonyítani szeretnék, hogy itt a helyük

Alaposan átalakult kerettel kezdte meg a felkészülést a következő idény kihívásaira a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata. A frissen érkezők táborát gyarapítja Faragó Lajos és Kolompár Márk is.

Az újvárosi futsalcsapattól meghatározó játékosok sora távozott a szünetben, a szakvezetés igyekezett sikeréhes és tehetséges fiatalokkal megerősíteni a gárdát.

Faragó Lajost eddig sok galibát okozó ellenfélként ismerhették a szurkolók. Frissen igazolt játékosként most a mi csapatunkban igyekszik segíteni:

– Komoly tervekkel érkeztem a Debrecen csapatától. Tizenhat éves korom óta futsalozok, egy év múlva már az NB I-ben játszhattam. Fiatal korom ellenére (huszonnégy éves vagyok) elég megfontoltnak érzem magam, ezért főleg a védekezőmunka a kedvencem, de civilben békés természetű vagyok. A korosztályos válogatottakból ismerem a mester stílusát, ezért örömmel jöttem, amikor lehetőséget kaptam rá. Ezt még azzal együtt is vállalom, hogy az első itteni edzések a vártnál is keményebbek voltak, szinte téglákat érzek a lábaimban tőle. Ezt a sportolói elfoglaltságot egy nagyon kellemes dolognak találom, ezért örömmel veszem a vele járó összes nehézséget. Az új

csapattár­saim szerencsére ismerős arcokból állnak, barátsággal fogadtak, így könnyen megy a beilleszkedés. A várost is kellemesnek találom.

Kolompár Márk ellenfélként, a Málta SE színeiben már játszott az újvárosiak ellen.

Az akkori teljesítménye igazán meggyőző volt ahhoz, hogy az új szezonra itt kapjon lehetőséget.

– Monorról, a Máltai SE-ből érkeztem, ez volt az első csapatom. Most töltöm be a tizen­kilencedik évemet. Szakácsnak tanulok. Ideköltöztem Dunaújvárosba, és csak hétvégenként fogok hazautazni a családomhoz. Bár előzetesen felkészültem rá, de az első edzés nagyon nehéz volt, ám természetesen ez nem jelent gondot, hiszen szívesen állok a kemény kihívások elé. Szeretnék a csapattal együtt minél jobb eredményt elérni és jó teljesítménnyel minél több játéklehetőséget kapni. A pályán leginkább a szélsőposztokon érzem magam igazán jól, és igyekszem is minél több gólt lőni majd az aktuális ellenfeleinknek – fogalmazott lapunknak a motivált fiatal játékos.