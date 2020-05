Alapozásból érkezve, túl az első felmérőn

A szövetségi kapitány által szervezett első, zárt kapus edzésversenyt rendezték meg kedden a kiválasztott kajak és kenu kettes egységek számára ezer méteren Szolnokon. A nem szokványos szezonnyitón a Dunaferr SE négy kenusa vett részt, a fiúk teljesítményén látszott, hogy kemény alapozásból érkeztek.

A felmérések célja, hogy Hüttner Csaba lehetőleg már az idén megtalálja azokat az egységeket, amelyek a jövő tavaszi, szegedi pótkvalifikációs viadalon megszerezhetik a hiányzó olimpiai kvótákat Magyarország számára.

A beosztás szerint számonként két-két futamot rendeztek, kétórás különbséggel, változó pályabeosztásokkal, hogy a körülmények lehetőleg mindenki számára hasonlóak legyenek.

C-2 1000 méteren a Dunaferr SE négy sportolója indult, a fiatal Bucsi Bence és Kovács Máté egy hajóba térdelt, számukra inspiráló lehet, hogy a legjobbakkal mehettek, amire edzőjük, Molnár Gergely kérése után a kapitány lehetőséget adott. Slihoczki Ádám a szegedi Kocsis Ádámmal, amíg a tavalyi válogatót megnyerő Kiss Balázs az újpesti Dóri Bencével indult. Hajdu Jonatán kihagyta a versenyt, mert Fejes Dániel mégis korábbi párjával, Adolf Balázzsal állt a rajthoz, így nagyon rövid ideje lett volna a közös munkára mással.

Az egységeket szeles idő fogadta, így az időeredmények nem a csúcsot ostromolták, de ezek most másodlagosak is voltak. A lényeg, először kerültek versenyhelyzetbe a riválisok, akikre az első, téttel bíró események csak a nyár végén várnak. Végül mindkét futamot magabiztos előnnyel az Adolf–Fejes-egység húzta be, akik egy oldalon eveznek, ami egyáltalán nem szokványos felállás. Az elsőben Kissék az élmezőnyben voltak 800 méterig, ott lelassultak, majd le is álltak a végére, utóbbiért nagyon leszúrta őket Molnár Gergely. Slihoczkiék negyedikek lettek, a Bucsi–Kovács- duó hatodik. A második futamot Kissék harmadikként, Slihoczkiék hatodikként, Bucsiék pedig hetedikként zárták.

– Azt tudni kell, hogy abszolút nem vagyunk formában, amikor kiderült, hogy minden versenyt elhalasztottak, elkezdtünk újra keményen alapozni. Utána dőlt el, hogy lesznek tesztversenyek, ami abból jó, hogy láthatja az ember, hol áll, de objektíven nem lehet összemérni magunkat a többiekkel, mert mindenki máshol tart a munkában. A győztesek például jóval magasabb fordulaton mentek, kiemelkedtek a mezőnyből – mondta lapunknak a második futam után Molnár Gergely, aki hozzátette, a fiúk számára edzésnek jó volt ez a lehetőség, de érezték, hogy ebben az állapotban még nem tudtak úgy felpörögni.

– Két kemény pályát mentünk versenykörülmények között, de a csapásszámban nem tudtak úgy fordulatot emelni, ahogy kell. Azonban jelen állapotban ezzel nincs is gond, szépen megy ez magasabb szintre, biztos vagyok benne, mindenki sokat fejlődik még. Egy vagy két hónap múlva már lehet, teljesen más eredmények születnek, s mivel a legjobb egység megtalálása van folyamatban, akár még tagcserék is lehetnek. Tudva, hogy hol tartunk, a fiúk részéről azt a leállást kivéve, rendben voltak a pályák. Elégedett viszont nem vagyok, mert nem nyertünk. Ugyanis a célja nem lehet kevesebb egy versenyzőnek és egy edzőnek.