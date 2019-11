A szezon legnehezebb meccse vár ma rájuk

A röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjében ma 17 órakor a VRC Kazincbarcika együttesét fogadja a Dunaferr Sportegyesület csapata a Dunaújváros Sportcsarnokban.

A legjobb négy közé kerülésért vívott páros csatában nem éppen a legkönnyebb ellenfél jutott a dunaújvárosiak számára, hiszen a borsodi gárda az első osztályú bajnokság alapszakaszának A csoportját pontvesztesség nélkül vezeti. A papírforma alapján a párharc egyértelmű esélyese a Kazincbarcika együttese, amely az NB I-es küzdelmek mellett a Challenge Kupa sorozatban is szerepel. Tehát Tomanóczy Tibor tanítványaira a szezon legnehezebb összecsapása vár, amelyen már az is hatalmas bravúr lenne, ha esetleg szettet tudnának nyerni a nagy nevű ellenféllel szemben. Érdekesség, hogy a vendégek keretében Csizmadia Tamás és Blázsovics Péter személyében két, egykori dunaújvárosi játékos is szerepel. A mai összecsapás játékvezetője Pőcze Attila és Tillmann Gyula lesz. A párharc visszavágóját december 18-án 18.30 órai kezdettel rendezik a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban.

A negyeddöntő további párosítása a következő: Debreceni EAC – Kecskeméti RC (az első mérkőzés eredménye 1:3), MÁV Előre-BERICAP – Fino-Kaposvár, MAFC-BME – Pénzügyőr SE.GA