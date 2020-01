A szerbek kiütése után a francia válogatott jön a negyeddöntőben

Miután pénteken a görögök elleni sikerrel bebiztosította csoportgyőzelmét a magyar női vízilabda-válogatott a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, már elkezdhetett a negyeddöntőre készülni. Igaz, előtte még vasárnap este le kellett játszani az utolsó fordulót a szerbek ellen. Akik női vonalon fényévekre vannak a férfiaktól, így csak a győzelem különbségének mértéke volt a kérdés.

A görögök elleni siker főszereplője volt négy góljával, kiváló védekezésével a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics kapitánya, Garda Krisztina, akivel a vasárnapi mérkőzés előtti, részben pihenőnapon beszélgettünk.

Abban rögtön egyetértettünk, hogy az eddig látottak alapján nagyon jó a csapat egysége, és ha úgy alakul, a fontos mérkőzéseken mindig más tudott sokat segíteni a csapaton. – Az oroszok ellen Keszi (Keszthelyi Rita – a szerk.) játszott kiemelkedően, és lőtte a gólokat, pénteken pedig nekem jött ki a lépés. Nagyon örülök, hogy így tudtam segíteni a válogatottnak. A dunaújvárosi klubbal már volt több hasonló meccsem, de a válogatottban ennyire még nem tudtam hasznára lenni a csapatnak ilyen fontos mérkőzésen. Ám nem az én egyéni sikerem a lényeg, csak az együttesé, ha azzal győzünk, hogy én adok gólpasszokat és nyerünk, akkor sem leszek szomorú. Nagyon jól érzem magam, jó látni, hogy ilyen sokan kijönnek szurkolni, de semmi mással nem foglalkozom, csak magunkkal – mondta.

Bíró Attila szövetségi kapitány a hét végére sem adott felmentést az edzések alól, mert még mindig van hova és mit fejlődni. A lányok szombaton és még a vasárnapi meccs délelőttjén is dolgoztak. – Azért mindkét rangadón akadtak kisebb hullámvölgyek, amikor az ellenfél fel tudott zárkózni. Bár mi akkor sem éreztük, hogy baj lenne, nyugodtak maradtunk, és gyorsan kilábaltunk ezekből a periódusokból. Ennek ellenére azon vagyunk, hogy ezeket próbáljuk meg elkerülni, minimalizálni. Mert akkor még jobb lesz a csapat, de azért az eddig teljesítményre sem panaszkodhatunk. Igaz, a lényegi rész csak most következik az Eb-n, mit sem ér, ha eddig remekeltük, amennyiben az egyenes kieséses szakaszban meg nem. Az elődöntőben, döntőben már kevés lesz egy-két játékos kiemelkedő vízilabdája, öt-hat extra teljesítmény kell, a többiek pedig a megszokott száz százalékon legyenek. Azonban ezzel még nem foglalkozunk, csak a soron következő feladattal – tette hozzá Garda Krisztina. Aki bízott benne, hogy a franciákkal játszhatnak majd a negyeddöntőben, ha már megnyerték a csoportot, akkor ennek tényleg legyen annyi előnye, hogy könnyebb mérkőzést tudnak játszani.

A várakozások aztán vasárnap délelőtt beigazolódtak, a másik csoportban az olaszok simán nyertek a franciák ellen, így utóbbiak végeztek a negyedik helyen, és játszanak majd velünk kedden. Ezzel pedig jóval simább út vezethet a négy közé, hiszen a franciákat a dunaújvárosi tornán is nagyon simán verték meg a lányok Az első helyről döntő rangadót pedig a hollandok 10–6-ra nyerték a spanyolok ellen.

Ami pedig a további eredményeket illeti, a mieink csoportjában Szlovákia szoros mérkőzésem legyőzte Horvátországot, ezzel bejutott a negyeddöntőbe. Az oroszok lassú kezdés után 12–7-re verték a görögöket, ezzel megszerezték a második helyet.

A záró meccsen vasárnap este Bíró Attila csapatára ismét kötelező feladat várt, egy újfent szerény képességű ellenféllel szemben. Amint a kapitány mondta a kezdés előtt, a lányok játsszanak egy jót, a közönség pedig szórakozzon kiválóan.

Szerbia – Magyarország 0–27 (0–5, 0–5, 0–9, 0–8)

Magyarország: Gangl – Szilágyi 5, Gurisatti 7, Vályi 1, Parkes 3, Illés, Rybanska 2. Csere: Kasó (kapus), Leimeter 1, Garda 2, Máté, Gyöngyössy 2, Keszthelyi 4.

Az első percekben máris kiütközött a tudás- és sebességbeli különbség a két fél között, a magyarok kis túlzással akkor lőttek gólt, amikor csak akartak. Ahogyan telt az idő, egyre inkább az lehetett a végcél, hogy a szerbek ne tudjanak betalálni a kapunkba. Az is fontos volt, hogy a lányok végig kellően koncentráltak tudtak maradni, ezt a feladatot teljesítették, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a találkozót.

– Ebből a csoportból elsőként kijönni nagy fegyvertény. Együtt van a csapat, a gyengébb ellenfeleket is közönségszórakoztató játékkal tudtuk megverni, kompaktan játszottunk a szerbek ellen is – értékelt Bíró Attila.

A keddi negyeddöntők párosítása: Magyarország – Franciaország, Oroszország – Olaszország, Görögország – Spanyolország, Szlovákia – Hollandia.