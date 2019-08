Szerdai számunkban írtunk arról, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadámia infrastruktúrája újabb jelentős fejlesztésen ment keresztül, ugyanis Cserna Gábor polgármester átadta egy vadonatúj kisbusz kulcsait az egyesület képviselőinek.

Emellett tizenöt új kerékpár is segíti az akadémia munkáját, a fiatalok egészségtudatos közlekedését.

A piros Kohász-mezbe beöltözött gyerekeken kívül az edzők is „egyenruhában” pompáztak az eseményen. Köztük Törő-Trautman Nikolett edzőnő, aki az ünnepségen, a busz átadásán mint anyuka is szerepelt.

– A mi családunk fertőzött kézilabdával (férje a zseniális kezű korábbi válogatott, Dunaferr és Szeged játékos, Törő Szabolcs – a szerk.), így kislányom Zselyke is ezt a sportágat választotta. Én jelenleg az U 9-es és U 10-es csapatnak vagyok az edzője. Figyelve a csapat, az akadémia körében végzett munkát, örömmel látom, hogy a sportoláshoz minden feltétel adott valamennyi korosztályban. Nagy előny, hogy a kicsik előtt van példa. Az első csapatot, a felnőtteket figyelhetik a gyerekek, és ez nagyon fontos. A toborzók, a kiválasztás is sikeresen zajlik minden évben. Mondhatom, hogy van a Kohásznak vonz­ereje, hiszen az ország távoli városából, falvából is hozzák a szülők gyerekeiket a Kohász felvételijére. Szerintem az is kedves és szimpatikus az ide jelentkezőknek, hogy a dunaújvárosi akadémia elsősorban magyar lányokat, közük természetesen a dunaújvárosiakat veszi fel.