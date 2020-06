A leállás után: remek meccsek, igaz, még csak kispályán mentek

Immár 6. alkalommal szólítja pályára és küzdelemre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség az amatőr kispályás labdarúgókat nemzeti ünnepünkön, március 15-én! Sporttal ünnepelni, gólokkal, cselekkel emlékezni nagyszerű elődeinkre igazi „Dunaújvárosi Hungarikum”. A koronavírus viszont közbe szólt, a hét végén volt a pótlás.

Talán történetinek is mondhatnánk az eseményt, hiszen a koronavírus okozta járvány miatt leállított sporteseményeket követően az első olyan rendezvény volt szombaton a DLSZ Arénában, amire már a szurkolók is elmehettek és szoríthattak kedvenceiknek.

Sokan, mind a futballt szeretők, mind a labdarúgást művelők ki voltak már éhezve egy jó kis sporteseményre. Még ha nem is a Bajnokok Ligája-döntőről volt szó, remek hangulat uralkodott a pályán és a nézőtéren egyaránt, amihez a kitűnő, nyári időjárás is hozzátett. Talán ezúttal nem kellene megemlíteni, hogy a másfél méteres távolságtartás, illetve a maszk ezúttal nem volt kötelező.

A csapatok összeölelkezve, nagy rigmusokkal várták a mérkőzéseket, a találkozók pedig kimondottan harcosok, színvonalasak voltak, és ami a sportnak a legnagyobb lényege, ezúttal nem életre-halálra mentek a mérkőzések. Amikor az egyik csapat gólt kapott, sem a játékosok, sem a csapat hívei nem háborogtak, csak annyit mondtak: vágunk e helyett hármat.

A kispályán láthattuk a nem is annyira „kispályás” Hruby Tamást is, aki a Bácsbokod csapat dunaújvárosi légiósa volt, aki amellett, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatának egyik védőjének, Hruby Gellértnek a testvére, itt a 218 centiméteres magasságával minden szinten verte a mezőnyt, annyira, hogy kapusként magasabb volt mint az általa őrzött kapu.

Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, az esemény főszervezője, aki maga is futballcipőt húzott, nagyon várta már, hogy pályára léphessen: – Ezen a tornán arra törekedtünk, hogy dunaújvárosi csapatokat hívjunk meg, de ha nem is helyit, akkor olyat, amelyekben városi kötődésű játékosok is szerepelnek.

Egy bizonyos, Dunaújvárosba visszatért a sportélet egy kispályás labdarúgótorna erejével, ami megmutatta, amit talán normál körülmények között észre sem veszünk: mennyire hiányzik az embernek akár a pályán, akár a pályán kívül követni egy remek sport­eseményt.

Ez a nemzeti torna – ami március 15-éről maradt el a koronavírus-járvány miatt – remek példája ennek.

A harmadik helyért a Baraqza és a Kemi Ker Kft. küzdött meg, a Kemi Ker 3–0-ra nyert.

A döntőben a Ruform és a Ködi Generál Kft. mérte össze erejét, utóbbi 1–0-ra nyert.

Dorogi Renátó (Ködi Generál Kft.), a torna különdíjasa így nyilatkozott:

– Köszönjük az egész csapat nevében, hogy a DLSZ megteremtette az ideális alkalmat a torna lebonyolítására. A kupára címvédőként érkezett a csapatunk. Úgy gondolom, a csoportunkban hasonló erősségű együttesek mérték össze tudásukat, így nem számított, ki milyen eredménnyel zárja a B csoportot, hiszen volt lehetőség javítani. A negyeddöntőt magabiztosan teljesítette mind a 4 továbbjutó csapat, majd a folytatás aztán számunkra szerencsésen alakult az elődöntőben a Kemi Ker ellen, és később a szervezetten védekező Ruform ellen is, így sikerült megvédeni címünket! Gratulálok a csapatoknak és a külön díjazottaknak, a szurkolóknak pedig köszönjük, hogy ebben a hőségben ilyen sokan kilátogattak a tornára, és ismét futballhangulat volt a DLSZ Arénában.

A torna végeredménye: 1. Ködi Generál Kft., 2. Ruform, 3. Kemi Ker Kft.

A torna legjobb játékosa: Popán Tamás (Ruform). A legjobb kapus: Cseresnyés Alex (Kemi Ker). Gólkirály: Csányi Dávid (Kemi Ker). DLSZ+ különdíj: Varga Milán (Ködi Generál) – a döntőben az utolsó percben szerezte a győztes gólt. Miklós István-díj: Tóth Martin (Ruform). Dunaújváros díja: Dorogi Renátó (Ködi Generál).

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára elmondta, hogy remek napot zártak, egy igazi családi nap volt. Ez a torna nemcsak a mérkőzésekről szólt, hanem arról is, hogy a családok, baráti társaságok kijöhettek, leülhettek egymás mellé, megihattak egy italt, együtt szurkolhattak.