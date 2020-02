A halasztás átírja a bajnoki menetrendet

Miután számos forrásból tudni lehetett, hogy a koronavírus-járvány miatt jövő héten vasárnaptól Triesztben nem rendezik meg az olimpiai kvalifikációs tornát, csütörtökön estére az is kiderült, hogy a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA május 17. és 24. között tartaná meg az eseményt. Ugyanúgy Triesztben, azonban egy hónappal a viadal előtt az illetékesek felülvizsgálják a helyzetet, és ha a körülmények ezt nem teszik lehetővé, akkor másik rendezőt keresnek.

Ezek után Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya hétfőn máris találkozik a női csapatok képviselőivel, hogy az új helyzetre való tekintettel módosítsák a menetrendet. Az ülésen Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető képviseli majd a ­DFVE klubját, aki lapunk érdeklődésére azt mondta, a kapitány szeretné, hogy április 24-ig fejeződjön be a bajnokság, hogy utána csak a selejtezőre tudjanak készülni, amire így már biztosan teljes értékű lesz a jelenleg még sérülés miatt nem bevethető Gurisatti Gréta.

– Természetesen alkalmazkodunk ehhez, hiszen elsőrangú szempont a válogatott kijutása az olimpiára. Idő is van addig, hogy lejátsszák a csapatok a mérkőzéseket. Elvileg március 14-én lenne az első forduló, de mi már előtte szeretnénk letudni a februárról elhalasztott találkozóinkat. Azért az okozhat problémát, ha bejutunk az Euroliga négyes döntőjébe, azt a bajnoki fináléval egyszerre rendeznék. De ez csak március 28-án, az Uralochka elleni visszavágó után derül ki – mondta.

A szakosztályvezető hozzátette, úgy tudják, változtatnának a bajnoki kiíráson, amihez viszont nem járulnak hozzá. Miután a válogatott az Eb-ről nem jutott ki az olimpiára, az az előzetesen megállapított forgatókönyv, hogy az alapszakasz első két helyezettje játszik egymással az aranyéremért. Erre jelen állás szerint nagyon jó esélye van az élen álló dunaújvárosi csapatnak. Ezzel szemben a kupához hasonlóan kétnapos négyes finálé lenne, ahol az első a negyedikkel, a második a harmadikkal játszik elődöntőt. Így viszont az eddig elért eredményeik elvesznének.

Úgy készülnek, időben lesz a visszavágó

A járvány miatt a Ferencváros férficsapatának Pro Recco elleni Bajnokok Ligája-csúcsrangadóját, illetve a ZF-Eger Brescia elleni Eurokupa-elődöntő visszavágóját is elhalasztották. Ugyanakkor a Dunaújvárosi Egyetem-Maarks Graphics az Euroliga-negyeddöntő visszavágójára úgy készül jelenleg, hogy azt megrendezik március 28-án, amire már a repülőjegyeket is megvették. Persze addig még nagyon sok minden történhet, akár az is, hogy a magyar csapatot nem engedik be a járvány­ügyi helyzet miatt Oroszországba, de bíznak a legjobbakban és a helyzet javulásában.