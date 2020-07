A Fradié az állandóság, a MAC új utakat keresgél

Közel augusztus elseje, általában a magyar jégkorongcsapatok ekkor szokták megkezdeni a jeges felkészülésüket az ősszel kezdődő bajnokságra. Korábban rendszeresen hírt adtunk arról, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák gárdája hogyan alakul. Itt az ideje körülnézni a „szomszédban”.

A dunaújvárosiaknál is sok változás történt a holtszezonban, de lassacskán kialakul a bajnoki keret. Természetesen az Erste Liga többi csapata sem tétlenkedik.

Kezdjük a címvédő Ferencvárosnál. A Fradi tartja magát ahhoz, amit két éve meghirdetett, hogy a legfontosabb az állandóság és az, hogy csak olyan játékosok húzzák magukra a zöld-fehér mezt, akik azt tisztelni is tudják. Ennek szellemében az utóbbi két évben bajnokok lettek – bár az idén a koronavírus-járvány miatt „döntetlen” született a Csíkszeredával, mivel nem lehetett az Erste Ligát befejezni.

Legutoljára a dunaújvárosi nevelésű Pavuk Attila hosszabbította meg két évvel a szerződését. Hosszabbított a csapat két légiós oszlopa, a két finn, Lauri Karmeniemi és Rasums Kulmala is. A csapatkapitány továbbra is a szintén dunaújvárosi nevelés, Nagy Gergő. Még egy Acélbikát említünk: Somogyi Balázs a DAB-ból a Fradiba igazolt.

Amit még érdemes kiemelni velük kapcsolatban, hogy Fodor Szabolcs marad az edző, a szakmai stábba leigazolták a finn kapusedzőt, Samuli Nord­mant. És ami talán a legfontosabb, hogy az FTC tizenhárom év után elhagyja a Pesterzsébeti Jégcsarnokot, és a sokkal komfortosabb, a szurkolók számára sokkal jobban megközelíthető Tüskecsarnokba költözik.

Oda, ahol a MAC Újbuda is „lakik”. Vagyis ez nem teljesen tárgyszerű, ugyanis a MAC Újbuda visszatért a szlovák extraligából, és a HKB Budapesttel közösen (amely egyébként a KMH Budapest) indít csapatot az Erste Ligában.

Ez nem számít különösebb fordulatnak, mert a két klub között már évek óta szoros az együttműködés.

Az új csapat neve MAC HKB Budapest lett. Két nagy változás, hogy az eddigi sikeredző, Majoross Gergely helyét a MAC eddigi általános igazgatója, Kangyal Balázs veszi át az Erste Liga együttesnél. Az új alakulat azzal a tervvel vág az Erste Ligának, hogy légiósok nélkül játssza végig a szezont. Első számú elképzelésük, hogy magyar fiatalok szerepelnek együtt az extraligából maradt rutinos válogatott játékosokkal.

– Máris kaptam vagy tizenöt e-mailt ügynököktől, de feladtam, hogy külföldi egyetemistáink is legyenek, csakis magyarokkal játszunk majd, főleg a MAC-os nevelésűekre építve, valamint az eddigi felnőtt keretből is maradnak klasszisok – így nem légiósoktól, hanem magyar válogatottaktól tanulhatnak az ifjak, ez sem rossz – nyilatkozta a közelmúltban a magyar válogatott csúcstartó Kangyal.

Természetesen itt is van dunaújvárosi érdekeltség: a csapatkapitány Pozsgai Tamás, a klub egyik edzője pedig Tokaji Viktor – mindketten az Acélbikáknál nevelkedtek.

(Az Erste Liga körképünk második fejezetét a Dunaújvárosi Hírlap keddi számában olvashatják.)