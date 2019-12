Örvendetes fejlemény: lépeget előre a csapatunk

Kiváló együttest választott magának a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata. Az Érd együttese látogatott el Dunaújvárosba.

A mérkőzés előtt a hazaiak vezetőedzője a lényeget fogalmazta meg nyilatkozatában. – Folytatjuk a munkát. Vannak olyan feladatok a támadásban, a védekezésben, a helyzetek kihasználásban, amelyeket gyakorolnunk kell. Lépegetünk előre. Erre ez a találkozó nagyon alkalmas lesz – mondta György László. Mi is erre számítottunk. Ugyanis az Érd csapata minden alkalommal komoly ellenfél volt, és valószínűleg az is marad. Az már a kezdetekkor is kedvünkre való volt, hogy látszott a két csapat játékán, hogy presztízst csinálnak a játékból, és mindkét fél komolyan veszi az edzőmérkőzést. Felváltva találtak a kapuba a csapatok, de vezetést szerzett a Kohász. Ebben nagy érdemeket szerzett a hazaiak kapusa, Stojak, aki több bravúrt is bemutatott. Sajnos a vezetést nem tudta megtartani György László gárdája. Keményen védekezett az Érd, és a labdaszerzést követően gólokat is dobott.

Így lett az első félidő vége 12–13, pedig már 10–7-re is vezetett a Kohász. A második félidőben mindkét csapat cserélt, és a Kohász visszaszerezte a vezetést (15– 14). De jöttek szinte azonnal az érdi gyors válaszok is. Ezt mgkönnyítette a Kohász a vendégeknek, mivel Szalaiék kihagytak jó pár ziccert is. Joggal kért időt a hazai szakvezető, mivel az érdi átlövések legtöbbje célba ért. A Kohász keményen védekezett, gyors ellentámadásokból szerzett találatokat, és a hajrában képes volt szépíteni (21– 22). Sőt, Szalai betörései nyomán sikerült is egyenlíteni. Így a mérkőzés 23–23-mal fejeződött be. – Ez a találkozó gyakorlásnak nagyon megfelelt. Annak kimondottan örülök, hogy a támadójátékunkban látok fejlődést. Volt sebessége a játékunknak. A következő időszakot is kihasználjuk a gyakorlásra – György László. A Kohász csapata: Stojak, Csapó (kapusok), Triscsuk (3), Mihály (2), Cavlovic, Ferenczy 4, Szalai 5, Grosch, Szekerczés 2, Sirián, Bouti 3, Kazai 2, Molnár 1, Braun, Nick 1.