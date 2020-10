Varga Líviusz versenyben a győzelemért

Aki járt már valaha a Quimby, vagy A kutya vacsorája koncertjén, annak nem szükséges részletesen elemezni a következőket: „Nem sürgetem, nem várom Nem bántom és nem sajnálom, Nem sajnáltatom magam, magam adom, Megadom, megadom, neki megadom magam…”

A hazai zenészeket tömörítő érdekképviselet, az Artisjus „Köszi a dalt!” címmel futó kampánya keretében egy kisfilm-versenyt is életre hívott, amelyen a hazai könnyűzene alkotói arról mesélnek, minként is születtek népszerű dalaik. „A dalok mindenhol velünk vannak. Velük ünnepeljük az élet nagy pillanatait, a hétköznapokban pedig új lendületet adnak vagy ellazítanak. A zene olyan érték, ami a dalszerzők és zeneszerzők nélkül nem lehetne az életünk része. Erről szól a Dalszerzők Napja és a #kösziadalt” – olvasható kosziadalt.hu-n

A versenybe beszálló dalszerzők között találjuk a Quimby és A Kutya vacsorájának egyik frontemberét, Varga Liviust is, aki méltán népszerű „Magam adom” című dalról születéséről mesél.

– Sajnos a koronavírus miatt nagyon beszűkültek a fellépési lehetőségeink, így örömmel fogadtuk e lehetőséget. A videóban őszintén vallok arról miként születik egy dal nálam, a mi közösségünkben és arról is, hogy ez milyen meditatív, belső folyamat. Mint a kisfilmben is elmondtam: ez az ihlet, amelyet nem lehet kigyakorolni csak kivárni. Mi zenészek bízunk abban, hogy mihamarabb visszatérhetünk a színpadra, addig is itt az Artisjus által indított szavazás, amely sokunk számára fontos visszajelzést jelent – mondta el a DH-nak Varga Livius, akit a Quimby-ről is kérdeztünk: – A jövő évben lesz a zenekar 30 éves, készülünk, szeretnénk új dalokkal is meglepni a rajongókat.

A szavazás, a kösziadalt.hu-n október 16-ig tart, ez a Dalszerzők Napja. A kisfilmek között ott van, a szintén dunaújvárosi kötődésű Szekeres András „Adjatok egy gitárt” című videója is.

Varga Livius kisfilmje eddig rengeteg szavazat érkezett, versenyben van a győzelemért, a dal kedvelői, Livius munkásságának követői továbbra is voksolhatnak a kosziadalt.hu honlapon.