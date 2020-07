Újra bizonyítottak

Kemény fába vágtuk a fejszénket. A hivatalosan 1962-től, vagyis két év híján hatvan éve létező Ome­ga együttes pályafutását szeretnénk utólag követni.

Nem Omega-életművet kívánunk írni, az hatalmas és talán megoldhatatlan feladat lenne – legalábbis számunkra. A célunk, hogy a zenekar lelkének, Kóbor János énekesnek a „szemüvegén” keresztül próbáljuk meg olvasóinknak visszaadni az elmúlt évtizedeket, amelyeket a zenekar át- és megélt. Sorozatunk kéthetente jelentkezik, és talán mindent elmond a munkacíme: „Kóborlás az Omega körül”.

Az első részben odáig jutottunk: a zenekar nagy csalódásként élte meg, hogy Aczél György, a kommunista rendszerben a kultúrterület teljhatalmú ura, nem engedte az Ome­gát 1969-ben a harmadik angliai turnéjára, ami az igazi áttörést jelenthette volna az együttes számára a szigetországban.

Itthon megjelentettek három lemezt, a Trombitás Frédi és a rettenetes emberek, a Tízezer lépés és az Éjszakai országúton című korongot.

Innen folytatjuk beszélgetésünket Kóbor Jánossal, a zenekar énekesével.

– 1970-ben jelent meg az Éjszakai országúton, majd egy év múlva nagy változáson ment át az Omega, sokan a zenekar végét vizionálták. Elment Presser Gábor zeneszerző, billentyűs, énekes, Laux József dobos, mai szóhasználattal egyben menedzser is, és a szövegíró Adamis Anna, akik megalakították az LGT-t. Miért távoztak ők, hiszen egy népszerű, sikeres együttes tagjai voltak.

– Nagy csalódás volt mindannyiunk számára, hogy elmaradt a harmadik angliai turnénk. Felmerült bennünk, hogy Magyarországról egyáltalán lehet-e külföldi, nyugat-európai karriert befutni. Az is kiderült, hogy a progresszív zenére, mint amilyen az Éjszakai országúton korongon hallható, a magyar közönség nem igazán vevő, a mi országunk egy kicsit „operettes”. Azt is felmértük, a progresszív zene csak akkor működik nálunk, ha azzal egyben nemzetközi karriert tudunk csinálni. A progresszív vonalat ezért félretettük. A rockzenét egyébként Magyarországon engedte a hatalom, nem úgy, mint más szocialista országokban. A folytatás mikéntje viszont megosztotta a zenekart. Voltak, akik a beatvonal mellett kardoskodtak, voltak, akik a hardrock mellett tették le a voksukat. Végül ezek a nézetkülönbségek szakadást okoztak. Mi, akik maradtunk az együttesben, Benkő László, Molnár György, Mihály Tamás és én, úgy döntöttünk, közösen folytatjuk, és csak egy új dobossal, Debreczeni Ferenccel kiegészülve elindulunk a hardrock felé.

– Ennek első lépése az Élő Omega lemez volt 1972-ben, aminek azonban a kiadását az illetékesek, ahol csak lehetett, gátolták. Mi volt ennek az oka?

– Minket egy kicsit leírtak, az LGT-t viszont, mint az első magyar szupergroupot elfogadták. Azt mondták, a maradék Omega bizonyítson. Csak az Országos Rendező Iroda nem kételkedett bennünk. Nekünk kellett mindent megoldani a lemezkiadással kapcsolatban, olyannyira, hogy még a borító alapanyagát is mi szereztük be.

– A lemezt hallgatva az embernek az az érzése, hogy tüske volt önökben a távozókkal szemben, és oda-odaszúrtak nekik. Gondoljunk csak a Hűtlen barátok című dalra…

– Nem akartunk odaszúrni, mi lezártuk az ügyet. Viszont Adamis távozásával nem volt szövegírónk. A Hűtlen barátok szövegét S. Nagy István írta, de nem örültünk az ötletének. Utána viszont megtaláltuk szövegírónak Sülyi Pétert, aki a többi dal szövegét írta, és évekig dolgoztunk vele együtt.

– Jött az Omega 5, amelynek az volt a különlegessége, hogy a Magyar Állami Hangversenyzenekarral együtt dolgoztak, vagyis ötvözték a rock­zenét a szimfonikussal. Említette, hogy az Éjszakai országutat progresszivitása miatt nehezen fogadta a hazai közönség. Hogyan fogadta a szimfonikusokkal való együttműködést?

– Kezdeném ott, hogy a negyedik lemezünknek nagy sikere volt, kétszázötvenezer példányban kelt el, és erre korábban még nem volt példa. Ez helyre tett minket az egyetlen hazai lemezkiadónál, a Hungarotonnál, és közben újra beindult a külföldi munka is. Ezután jött az Ome­ga 5, amelyet nagyon jól fogadott a közönség, közel kerültünk hozzájuk.

– Mégis három nagyon sikeres hardrocklemez után stílust váltottak, és kiadták az Időrablót, amely ismét egy kicsit a progresszív rock irányába vitte el a zenekart. Miért váltottak, hiszen minden ment szépen a maga útján.

– Rájöttünk, hogy a hardrockot igazán az angolszászok, még inkább a britek tudják igazán jól játszani. Tudtuk, hogy olyan minőséget, mint amilyet például a Deep Purple nyújtott, meg sem tudjuk közelíteni, ha meg nem tudjuk, minek erőltessük. Ekkor adta ki a Pink Floyd a Hold sötét oldalán, a The Dark Side of the Moon című lemezét, és ez nagy hatással volt ránk, és abba az irányba mentünk el. Közben kiderült, a műfajnak ez a válfaja jól is áll nekünk, és jól csináljuk. Ez volt az igazi nyugat-európai áttörésünk, hiszen német nyelvterületen az Időrablóból több mint egymillió példányt adtunk el. Komoly helyett vívtunk ki magunknak az Időrablóval, nem kellett attól tartani, hogy nyugaton ezt a progresszívabb stílust sokkal jobban csinálják, mint mi, a hardrock esetében.

Az Omega három hardrock­lemezt adott ki. 1972-ben az Élő Omegát, egy év múlva az Omega 5-öt, 1975-ben pedig a Nem tudom a nevedet. Az Időrabló, amely talán már a space rock stílushoz tartozott, 1977-ben jelent meg. Mind a négy lemezen Kóbor János énekelt, Benkő László ­billentyűzött, Molnár György szólógitározott, Mihály Tamás basszusgitározott és Debreczeni Ferenc dobolt. Az ötödik lemezen közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Az Időrabló Éjféli koncert című dalán pedig Házy Erzsébet és Várszegi Éva vokálozott.