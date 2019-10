MMK: színpadon a Kávészünet

Tegnap délelőtt a Munkásművelődési Központ NépmesePontja, a CsupaCsoda Birodalom szervezésében a Kávészünet zenekar koncertjén vehettek részt az érdeklődő gyerkőcök és családjuk.

A rendezvény az éppen zajló „Tündérország” napközis tábor keretein belül jött létre, de bárki meghallgathatta a Kávészünet előadását, aki fogékony az ilyesfajta zenére, így a táborozó gyerekek mellett ingyenesen bárki részt vehetett a rendezvényen – mondta Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ igazgatónője.

Az eredetileg négytagú formáció ez alkalommal duóként képviseltette magát, ám az, hogy nem teljes létszámmal léptek fel, egyáltalán nem vett el a zenei érdemeikből.

A Kávészünet ismert klasszikus és kortárs költők alkotásainak feldolgozásával vált ismertté, ezeket a megzenésített verseket pedig sajátos hangzásvilággal prezentálják. A srácok saját dalokat is játszanak mindemellett, eddig négy önálló albumuk jelent már meg.

Az MMK-ban is hálás közönségre találtak, a frontember pedig igyekezett interaktívvá tenni az előadást. A gyerkőcök nem jöttek zavarba, és bár zömmel kisiskolások ültek a színházterem színpada előtt, több József Attila-verset is fel tudtak sorolni, és még a legnagyobb kortárs költők közül is meg tudtak nevezni párat.