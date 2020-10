Kanadai milliomosra várva

Ma este ismét egy új produkciót láthat a Bartók nagytermében a bemutató közönsége. A Dollárpapa címet és a pénz komédiája alcímet viselő előadás a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, az egri Gárdonyi Géza Színház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház közös produkciója.

Gábor Andor üdén fanyar humorral írta meg a „pénz komédiáját” 1917-ben. Negyven évvel később Rajz János felejthetetlen filmes alakításával lett igazán ismertté a vígjáték. Színházunknak a címszerepre Papp Jánost sikerült megnyerni.

A koprodukciót illetően Őze Áron, a darab rendezője a salgótarjáni és a dunaújvárosi színház együttműködését „nagy találkozásként” értékeli: Nagyon jól dolgozó, tehetséges, csapatszellemű kollégákat kaptunk ebben a produkcióban, nagy fúzió történt a két társulat között. Utána elindul egy komoly egyeztetés, hogy mikor, hová utazzon a díszlet, a jelmez, a kellékek és a színészek. De véleményem szerint a koprodukcióknak nagy jövőjük van, mert egyrészt valamiféle összefogást jelent, másrészt anyagilag is sokat lehet spórolni, jószerivel harmadolódik a költség. Arról nem is beszélve, hogy a kulturális minisztérium sok olyan pályázatot ír ki, ahol ilyen koprodukciókkal lehet pályázni. Mi is pályáztunk, és nyertünk is.

Mondhatni, hogy ez egy prózai darab, egy édes, aranyos történet, ugyanakkor az alcíme a pénz komédiája, összességében egy keserédes történetről van szó, de szépen meg van fűszerezve kuplékkal és sanzonokkal, hiszen a huszas években járunk. Így aztán azt is mondhatom, hogy ez egy zenés darab lett. A kuplék, sanzonok világában én is úszkáltam színészként. Itt azért a próza sokkal fontosabb szerepet kap, és elképesztő karaktereket kell tudni felmutatni.

A történet dióhéjban: Koltay János, a szentmártoni gimnáziumi tanár és családja teljesen eladósodott. Körbetartoznak a fűszeresnek, a suszternak, a banknak, még a cselédlánynak is. Igyekeznek mindenkit meggyőzni, nem lesz gond, hamarosan hazatér a Kanadába kivándorolt nagybácsi, aki dúsgazdag, gyárai, földjei, ültetvényei, nagyvállalatai vannak, és ő elrendezi a család adósságait. Sőt, a kisvárost felvirágoztatja. De hamar kiderül: a „dollárpapa” szegény, mint a templom egere. Az összes vagyona néhány dollár. Szereplők: dr. Szekeres Jenő – Jegercsik Csaba, Hoffmann Tamás – Papp János, Koltayné – Kovács Vanda, Koltay – Sipos Imre, Gizi – Házi Anita, Kató – Jókai Ági, Főispán – Jakab Csaba, A főispán fia – Vrabecz Botond, Rosenthal orvos / Szalavec rendőrkapitány – Kiss Attila, Bottlik bankár /Róth fűszeres – Szemán Béla, Brenner bankár / Pénzbeszedő – Farkas Zoltán, Csarada közjegyző / Hrabovszky képviselő – Albert Péter, Rozál cseléd – Polgár Lilla, Zongorista – Tótin Katalin. Látványtervező: Kovács Yvette Alida, koreográfus: Németh Eszter, rendező: Őze Áron.