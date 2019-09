Hatvanöt éve diplomáztak a színművészetin

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen szeptember 1-jén megtartották a tanévnyitó ünnepélyt, amelyen 128 első éves hallgató letette az esküt.

Az Ódry Színpadon köszöntötték a most felvételt nyert első éves növendékeket és átadták az 50, 60, 65 éve végzett hallgatók jubileumi oklevelét, az arany-, gyémánt-, vas- és rubintdiplomákat is. Dr. Upor László rektorhelyettestől olyan legendák vehették át díszdiplomáikat, mint Botár Endre, Benedek Miklós, Gór Nagy Mária, Korbuly Péter Körtvélyessy Zsolt, Pálos Zsuzsa, Balázsovits Lajos, Csűrös Karola, Pásztor Erzsi, Peczkay Endre, Szász Nándor.

Vasdiplomát kaptak az 1954-ben végzett hallgatók, többek között Tomcsányi Éva táncpedagógus és Wünsch László táncpedagógus, a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oktatói is. A két legendás táncpedagógus néhány héttel ezelőtt is ünnepelhetett, ugyanis augusztus 20-án nekik ítélték a „Beloianniszért” elismerő oklevelet, amit az ünnepi ceremónián vehettek át. Hasonló díjra máshol is rászolgáltak, ők a régió táncéletének meghatározó alakjai.