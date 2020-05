Felelős döntéssel elhalasztották a CityRocksot

A járványhelyzetre való tekintettel a CityRocks Hungary (Magyarország legnagyobb rockzenekara) Dunaújváros önkormányzatával közösen úgy döntött, hogy idén, július 25-én nem rendezik meg a Szalki-szigeten az ország legnagyobb ilyen típusú koncertjét.

A kormány múlt heti határozata nyomán a tömegrendezvények tiltása ugyan augusztus 15-ig érvényes, de a további bizonytalanság miatt nem tolják el ez utáni időpontra a közösségi koncerteseményt, hanem 2021-re halasztják.

Gajda Ferenc főszervező lapunknak azt mondta, egyrészt nem lehet tudni, augusztus után is fennmarad-e ez a korlátozás, másrészt amíg a vírus ellen nem áll rendelkezésre hatékony vakcina vagy gyógymód, addig felelőtlenség több ezer embert egy helyre terelni, bármilyen cél érdekében is. Ugyanis azt szeretnék, hogy ne egy „zárt kapus” esemény legyen, hanem a több száz részt vevő zenész mellett a jelentős számú közönség számára is hatalmas élményt jelent a CityRocks, amitől nem szeretnék őket megfosztani.

– Még ha valami csoda folytán addigra lenne vakcina, akkor is nekünk annyi rákészülési idő kell, hogy nem férne bele az időbe. Hiszen stúdióba kell mennie a saját zenekarunknak, felvenni a videókat, kiküldeni a jelentkezőknek, nekik be kell tanulni a számokat, mert nem mindenki áll azon a szinten, hogy egy hét alatt bebiflázza ezeket. Alapestben ezt már február-márciusban elkezdtük volna. Annak viszont örülök, hogy amikor a résztvevők közösségi csoportjába kitettük a hírt a halasztásról, egyetlen ember sem ellenkezett, mindenki azt mondta, jó döntést hoztunk, ami megerősített minket ennek helyességében.

A főszervező hangsúlyozta, nem volt kérdés, hogy 2021-ben is Dunaújváros legyen a helyszín. Egyébként ha már valami jót kell keresni a kialakult helyzetben, akkor azzal számolnak, akár még többen fognak jelentkezni jövő tavaszig.

– Bár, ha csak annyian leszünk, mint a mostani állás – ez hatszáznál több zenészt jelent –, akik eddig jelentkeztek, már akkor is nagyon boldog leszek. Olaszországban az ilyen típusú rendezvényre ezer embert tudnak összehozni, a lakosságszámhoz viszonyítva a mi szempontunkból így ez óriási szám – tette hozzá.