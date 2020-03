Az új város születéséről

Mozgalmas márciusi programsorozattal emlékezik a városalapítás és városépítés 70. évfordulójára a József Attila Könyvtár. Helytörténeti múltidézés, előadások és kreatív pályázatok várják a lokálpatrióta polgárokat.

Tíz év után ismét látható a József Attila Könyvtár felnőttkönyvtárának előterében az Ilyenek voltunk – írók, költők a városépítésről című kiállítás, amely hűen mutatja be, miként is írtak a múlt század ötvenes-hatvanas évtizedeinek jelentős irodalmi szereplői a dunapentelei, majd sztálinvárosi nagyberuházásról. A városépítés hőskorában hosszabb-rövidebb ideig megfordult itt például Illyés Gyula, Veres Péter, Sándor András, Palotai Boris, Szécsi Margit, Bertha Bulcsu és Örkény István is.

Érdemes alaposan végigböngészni az izgalmas tárlatot, amely számos várostörténeti legendát is feltár.

Mint azt Szente Tünde 2015 augusztusában megjelent Írók és költők az építés frontján című írásában is felidézte. A fent már említett Illyés Veres Péter és az itt élő Sándor András társaságában nézte meg Dunapentelét, pontosabban: a pentelei fennsíkon épülő gyárat. Az építés nagysága, dinamikája lenyűgözte, és a látványt versbe sűrítette. Illyés Gyula a jelenséget átlényegítette, s nem a rendszerről, hanem az építőmunkáról szólt emelkedett hangon. A vers (Az építőkhöz – a szerk.) története kapcsolódik a magyar írók első kongresszusához. A Szabad Nép egyik ügybuzgó újságírója bírálta a lelkesedni rest költőt. Illyés Az építőkhöz költemény felolvasásával válaszolt a bírálatra – derül ki a Pásztor Bertalan által szerkesztett Új Üzenet dunaújvárosi antológiából.

Szécsi Margit fiatal költő 1951-ben önkéntesként érkezett az épülő új városba. A Csillag című lap szerkesztőségét hátrahagyva malterhordóként helyezkedett el, ám kezdeti lelkesedése hamar alább hagyott a vezetői önkény és a mindennapi emberi nyomorúságot látva.

A kiállítást a születő város ipari, sport-, kulturális és oktatási életét bemutató tárgyi emlékek is színesítik. Szintén a városépítés 70. évfordulója előtt tiszteleg Holczer Tibor fotós Múlt és jelen című ötletes sorozata.

Ma délután is érdemes lesz ellátogatni a városi könyvtárba. A Várostörténeti esték első kiadásában ma 17 órától a 95 éve született legendás dunaújvárosi íróra, újságíróra, Kemény Dezsőre emlékeznek az Írisz Versszínpad közreműködésével. Szintén e sorozat keretében, március 25-én, szerdán 17 órától dr. Visy Zsolt régészprofesszor, Dunaújváros díszpolgára, az Intercisa Múzeum volt muzeológusa, igazgatója „Intercisa jelentősége Pannonia határvédelmében” címmel tart előadást.