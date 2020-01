Különleges járművet ajándékoz az MTVA a Közlekedési Múzeumnak

Az Ikarus 260.90 típusú közvetítőkocsi üzemképes és esztétikailag is jó állapotban van.

Különleges járművet, egy Ikarust 260.90 típusú közvetítőkocsit ajándékoz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a megújuló Közlekedési Múzeum részére.

A múzeum az utóbbi években dinamikusan bővíti az Ikarus autóbuszgyár emlékeit őrző gyűjteményét, a most megkapott közvetítőkocsi ezen járművek között is különleges helyet foglalhat majd el – közölte a Közlekedési Múzeum.

„A megújuló Közlekedési Múzeum az utóbbi években nagy figyelmet fordít a legendás Ikarus autóbuszgyár járműveinek megőrzésére. A nagyközönség által ismert és szeretett típusok mellett időről-időre felbukkannak olyan speciális kialakítású, egyedi buszok, amelyeknek a története is különleges. Ilyen ez a jármű is, amely az 1970-es évek végétől követte és közvetítette a hazai kulturális élet meghatározó eseményeit. A jármű szép példája annak, hogy az Ikarus gyár amellett, hogy tömeggyártásával nemzetközi szinten is sikeres tudott lenni, képes volt egyedi igények alapján, speciális feladatokra szánt járműveket is megalkotni”

– idézi a közlemény Vitézy Dávid főigazgatót.

Mint a múzeum emlékeztet, a nagy eszmei értékkel rendelkező jármű korábban a Magyar Rádió, valamint az MTVA 2-es rádiós közvetítő gépjárműveként funkcionált, így az Ikarusok közt is rendkívüli darabnak tekinthető.

A busz üzemképes és esztétikailag is jó állapotban van. Alvázát és felépítményét az Ikarus gyár 1979-ben kifejezetten a Magyar Rádió igényeinek megfelelően alakította ki a 260-as szólóbusz alapján.

A közkedvelt típusból csaknem száz kivitel és számos, eltérő alváltozat készült, évtizedekig meghatározó darabja volt a városi tömegközlekedésnek Magyarországon és számos külföldi nagyvárosban is.

A most múzeumba került közvetítőkocsi műszaki berendezéseit, hangstúdióját és speciális kialakítását a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték és a rádió műszaki szakemberei kivitelezték. Az egyedi járműben egy keverőpult és egy sztereó stúdiómagnó is helyet kapott; a helyszíni hangrögzítés képessége miatt gyakran a Magyar Televízió élő adásainak hangját is biztosította.

A közvetítőkocsi gyakran megfordult például a Budapesti Tavaszi Fesztiválon és számos kulturális rendezvényről tudósított a fővárosból és vidéki helyszínekről is

– idézte fel a Közlekedési Múzeum közleménye.

Borítókép: Ikarus 260.90 típusú közvetítőkocsi