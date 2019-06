Vigyék magukkal a tanulás, a tudás itt kapott tiszteletét

Az ország számos általános iskolájához hasonlóan Mezőfalván is ballagási ünnepséggel fejeződött be a 2018–2019-es tanév aktív időszaka.

A hagyományos ünnepi pillanatok most is az utolsó osztályfőnöki órával kezdődtek, majd a sokéves szokásoknak megfelelően végigvonultak a nyolcadikos diákok az iskola folyosóján az udvari tornapályára. Szülők, hozzátartozók, barátok és az iskola pedagógusai előtt búcsúztak életük meghatározó szakászától. A ballagó diákokat Jaksics Erzsébet iskolaigazgató köszöntötte elsőként.

– Az ember életében teljesen természetesen, olykor már-már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek később életének jelentős, felejthetetlen állomásai lesznek. Kedves ballagó nyolcadikosok, egy ilyen ünnepi alkalomnak vagyunk most mi is részesei. Eljött a várva várt nagy esemény, s most búcsút vesztek régi iskolátoktól, amely reméljük második otthon, békés sziget volt számotokra. Gyermekkorotok helyszíne, ahol átéltétek az első diákszerelmeket, az ünnepi műsorok, koncertek, bálok izgalmát, a sportversenyek vagy a dolgozatok okozta feszültségeket. Az itt eltöltött évek meghatározóak lesznek majd későbbi életetek során, mert ahogy a költő mondja: „Bárhova nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy hosszú, pár éves múltunk alatt azt itten megtanultuk.” Ezért is hiszünk abban, hogy a mindennapok nevelőmunkája nem múlt el felettetek nyomtalanul, s tanáraitok embersége, a tőlük kapott tudás, szeretet és megerősítés képessé tesz majd benneteket arra, hogy helyesen és bölcsen döntsetek majd, amikor az szükséges. Reméljük, hogy életetek során képesek lesztek majd megkülönböztetni a jót a rossztól, az értékeset az értéktelentől. Szeretnénk, ha iskolánkból magatokkal vinnétek a tanulás és tudás tiszteletét, az emberséges viselkedés követelményét. Tanáraitok feladata az volt, hogy segítsenek benneteket a személyiség, a jellem kifejlesztésében, még akkor is, ha ti az óvó, intő, feddő szót néha kamaszos daccal elutasítottátok, nem értve a jobbító szándékot. Kívánjuk nektek, hogy ne csak kitűnő, de hasznos emberekké is váljatok, mert egy közösség, a nemzet számára fontos, hogy sokan legyenek, akik a saját életükben sikeresek, de ennél fontosabb, hogy még többen legyenek, akik hasznosak is tudnak lenni. Kemény Zsigmond szavait idézve: „Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.” Az első fáradságos éveken már túl vagytok! A célhoz éréshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel lássatok és az eszetekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is tegyétek mindkettőt! Soha ne feledjétek Saint-Exupéry szavait: „Jól csak a szívével lát az ember.”

Jaksics Erzsébet után Deák Károly a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a kitüntetések, jutalmak átadása következett.

Az iskola büszkesége címben részesült Szatmári-Nagy Eszter 8. a osztályos tanuló, aki végig kitűnő bizonyítványt szerzett. Felkészültsége, feladattudata, szorgalma példaértékű lehet mindenki számára. Számtalan területen bizonyította rátermettségét. Az évek során elkápráztatott gyönyörű képzőművészeti alkotásaival, elbűvölt tiszta beszédhangjával egy-egy ünnepély alkalmával. Sok-sok magyar és idegen nyelvi, történelem, informatika, matematika és természetismereti versenyen vitte az intézmény jó hírét, s szerzett dicsőséget magának és iskolánknak. Az idei tanévben a Kazinczy Szép magyar beszéd verseny országos döntőjében bronz minősítést szerzett. Részt vett a diákönkormányzat munkájában, az iskolai programok szervezője és aktív résztvevője volt. Társainak mindig önzetlenül a segítségére sietett. Magatartása példás, tisztelettudóan viselkedik társaival és a felnőttekkel szemben is. Tanulmányait a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium emelt szintű reál osztályában folytatja.

Az iskola büszkesége címben részesült Miklós Mátyás Balázs is, aki 8 éven át kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhetett. Érdeklődése a természet iránt már korán megmutatkozott, s folyamatosan végigkísérte tanulmányait is. A természettudományos tárgyakban kiemelkedő eredményeket ért el, és természetismereti versenyeken is bizonyította tudását. Rajzkészsége, esztétikai érzéke magas fokú. Évekig tanult a művészetoktatás szobrászat tanszakán. Nyelvérzéke kiváló, szorgalmasan tanulja a német és az angol nyelvet egyaránt. Most készül nyelvvizsgázni. A történelem iránt is érdeklődést mutat. Bár idegenkedik a nyilvános szereplésektől, ennek ellenére mindig számíthattak rá iskolai ünnepeken, rendezvények alkalmával. A tanulás mellett fontos számára a sport, a birkózás is. Kitartó, céltudatos és sportszerű emberré vált általa. Felkészültsége, megfontoltsága és higgadtsága irigylésre méltó. Társai halk szavú, segítőkész diákként ismerték meg. Tanulmányait a dunaújvárosi Széchenyi gimnázium matematika-fizika tagozatos osztályában folytatja.

Az év diákja megtisztelő címet Tóth Laura 8. a osztályos tanuló kapta, aki jeles tanulmányi eredménnyel végezte az iskolát. Mosolygós, cserfes személyisége gyorsan az osztály és az iskola fontos alakjává emelte. Színpadra termett, s ezt iskolai ünnepélyeken és számtalan versenyen is bizonyította. Kiváló énekhangjával elvarázsolta a közönséget. Az idei tanévben a Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési verseny döntőjében kiemelt arany minősítést szerzett. A tanulás és az éneklés mellett fontos számára a néptánc, a hagyományok ápolása. Hihetetlen akaraterővel és szorgalommal tanulta a német nyelvet. Kitartása jutalmaként a Pannon Oktatási Központ német nyelvi osztályában folytatja tanulmányait.

A 8. a osztályból könyvjutalomban részesült Sztanyik Márk példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a művészetoktatás szobrászat tanszakán végzett kiemelkedő munkájáért. Födelevics Máté példamutató magatartásáért és szorgalmáért kapott elismerést. Barta Fanni a szobrászat tanszakon végzett munkájáért, kiemelkedő pályázati munkájáért részesült könyvjutalomban. Sütő Enikő a szobrászat tanszakon végzett munkájáért vehetett át könyvjutalmat.

A 8. b-ből Pörgye Dorina és Futó Szabina szintén könyvjutalomban részesült kiemelkedő közösségi munkájáért. Oroszi Bencének könyvjutalom a közösségi munkájáért, az iskolai rendezvények hangosításáért jár. Sipos Adrián a szobrászat tanszakon nyújtott kiemelkedő munkájáért, s az osztályközösségben végzett aktív tevékenységért kapott elismerést.

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Molnárné Troppert Mária adott át jutalmakat. A magyarországi németek tánchagyományainak ápolásáért, a település helytörténetével kapcsolatos megemlékezéseken való aktív részvételéért ingyenes táborozási jutalmat kapott Tóth Laura, Szatmári-Nagy Eszter, Sipos Adrián, Samu András, Győri Vivien, Győri Viktor, Födelevics Máté. Könyvjutalmat vehetett át Miklós Mátyás, Sztanyik Márk és Sütő Erik.

A iskola köszöni az alapítványnak és a Mezőfalvai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették a tehetséges, arra érdemes diákok jutalmazását. A sok nagyszerű teljesítmény azonban nem jöhetett volna létre a segítő szülői háttér nélkül. A ballagó osztályok szülői munkaközösségi tagjainak – Miklósné Greman Katalin, Tauz Erika, Oroszi Pálné, Pörgye Károlyné – Kisné Németh Anita, a szülői munkaközösség tagja és az iskola vezetése köszönte meg tevékenységét.