Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 28. – 232. nap

Egyre több időt töltök a műteremben. Szeretném vasárnapig befejezni a hat darabos sorozatot amin dolgozom, hogy nyugodt lélekkel ülhessek otthon, ha beüt a lock down.

Merkel és Macron egyaránt keményített, Németország és Franciaország éttermei zárva maradnak. A francia gyerekek továbbra is járhatnak iskolába, de két hét múlva a kormány értékelni fogja, valóban biztonságos-e.

Kíváncsian várjuk az olasz kormány következő lépését, valószínűleg csak napok kérdése hogy kidolgozzanak egy újabb stratégiát a járvány fékezésére.

Ilaria Capua olasz virológus szerint az Covid oltás nem készül el egyhamar, és ha el is készülne, nem készülhet elegendő belőle. Gondoljunk csak az influenza elleni oltásra: létezik, forgalomban van, és mégsem könnyű beszerezni; jelenleg akkora rá a kereslet hogy képtelenek a laboratóriumok elegendőt előállítani.

Covid elleni oltás még nincs, nem tudjuk hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló oltások valóban hatásosak lesznek-e, és azt sem tudjuk hogy elég lesz belőle egy, vagy többször be kell adatnunk.

Az oltást előállító vállalatoknál létezik egy “pipeline”, vagyis kötelező protokoll/lépések az előállításban. Egy cukrász aki napi 100 tortát süt, lehet hogy fel tudja emelni napi 500-ra, de nem 5 millióra.

Ha a világ le tudna gyártani az oltásból egy “szezon” alatt 100 millió adagot, akkor is 7,5 milliárdan vagyunk, és egyértelmű hogy először az egészségügyi dolgozókat, a létszükségleteket biztosító szállítókat (hiszen nem állhat le minden), az időseket, és a gyenge immunrendszerrel rendelkezőket kell védenünk.

Fontos hogy mindenki tisztában legyen vele már most, az oltásból első körben nem juthat mindenkinek.

Mit tehetünk addig? Védekezve és távolságot tartva kell haladnunk a nyájimmunitás felé, hiszen ha a járvány gyors, akkor a nyájimmunitás helyett, halott bárányokkal kell számolnunk.

Ha elkészül az oltás, jelentős előrelépés lesz helyzetünkben.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 276457, és először történt hogy a napi aktív fertőzöttek száma túllépte a máig gyógyultakét (275404). Az elmúlt huszonnégy órában 24991 az új fertőzött, közülük 7558 (30,2%) Lombardia régióban van, 1092 Milánó városában.

14981-en (+1026 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1536 (+125) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 259940-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 275404-en gyógyultak, közülük ma 3416-an.

Az elhalálozottak száma 37905, közülük a mai napon 205-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 589766.

A fertözöttek száma 4,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 198952 teszt által 24991 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek adatain keresztül könnyen követhető:

okt 25-én 174398 teszttel 21994 pozitív,

okt 24-én 124686 teszttel 17012,

okt. 25-én 161880 teszttel 21273,

okt. 24-én 177669 teszttel 19644,

okt. 23-án 182032 teszttel 19144,

okt. 22-én 170392 teszttel 16079,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925,

okt.16-án 150377 teszttel 10010,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677.

Az országos tesztarány 12,5% (minden 100 tesztből 13 pozitív). Lombardia tesztaránya tovább romlott, 18,8% (100 tesztből 19 pozitív).

Az elhalálozottak száma változatlanul meghaladja a kétszázat, és ismét több mint ezer fő került kórházba, a járvány erősödik.

Pontosan nem tudjuk hogy mikor, és mi lesz a kormány következő lépése, ezért semmit sem halogatunk másnapra, csendben készülünk.

Kacziba Andi