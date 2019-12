Újabb neveket jelentettek be a Rockmaraton szervezői

Az utolsó előtti bejelentéshez érkezett a Rockmaraton: érkezik a Dark Tranquillity, az Agnostic Front és a Eskimo Callboy plusz 12 hazai csapat.

Idén 30 éves a svéd melodikus death metal egyik alapvetése – a Dark Tranquillity – a korábban két svéd Grammy-díjra is jelölt ötösfogat ismét bizonyíthatja, hogy a göteborgi virtus mit sem kopik az évek során. Egy tizessel fejeli meg a DT korát a New York-i hardcore legenda – a koncertek vehemenciája bizony az Agnostic Front esetében sem összevethető az évekkel, novemberben új albumot is kidobtak, nincs lazsálás! Az Eskimo Callboy is a közelmúltban jelentkezett új lemezzel – a német metalcore csapat biztosan hoz új dalokat is magával jövő júliusban.

A hazai névsor az utolsó 12 bandával majdnem teljes: Angertea, Alcohol, At Night I Fly, Athame, Bajnoq, God Shaped Devil, Macskanadrág, Needless, Paddy and The Rats, Plasticocean, Tiansen, Végbélszakadás.

Vezető képünk archív.