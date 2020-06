Új korszak kezdődik a számlázásban

Úgy tudom, hogy július elsején egy sor fontos változás lép életbe a számlaadatszolgáltatások terén. Mire érdemes odafi gyelni?

Néhány hét múlva bővítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) adatszolgáltatásra kötelezettek körét, és bár sokan csak extra adminisztrációt és a nagytestvér árgus szemeit látják a jogszabályváltozás mögött, valójában a vállalkozások nyerhetnek vele a legtöbbet. A kényszerű digitalizáció miatt gyorsabb és olcsóbb lesz az irodai adminisztráció, ráadásul sokan most fűzik integrált rendszerbe a cégek folyamatait. Mint ismert, július 1-jétől új korszak kezdődik, szinte valamennyi belföldi adózónak meg kell majd birkóznia az adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Az alanyi adómentesség alá tartozó adózók esetében eddig is hatályban volt a számlakiállítási kötelezettség, az áfamentesség miatt azonban ezek a számlák nem estek jelentési kötelezettség alá. Az új szabályok értelmében, nekik is adatot kell szolgáltatniuk minden belföldi teljesítésű, belföldi adóalany részére kiállított számla vonatkozásában. A speciális áfamentes státusz tehát a jövőben már nem jelent „védettséget” az adatszolgáltatás alól – írja a Piacesprofit.hu.

Az új szabályok értelmében a használtingatlan- értékesítés, fogorvosi és fogtechnikusi tevékenység, magánegészségügyi szolgáltatás, egyéb oktatás és együttműködő közösség adómentes tevékenysége esetén ugyanis a jövőben már nem lehet általánosan mentesülni a számlakiállítási kötelezettség alól. Fontos, hogy minden belföldi adóalany részére kiállított számlát be kell küldeni a NAV online számla rendszerébe. A beküldésre 4 nap áll rendelkezésre, az 500 ezer forint áfatartalom feletti számlák esetében viszont az adatszolgáltatásra 1 nap adott. A digitalizáció tehát nem kerülhető ki, extra adminisztráció lesz, kivétel viszont nem. Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó ügyvezetője azonban kicsit más szemszögből néz az előttünk álló időszakra.

A változás persze ijesztő tud lenni, de azt gondolom, azok a vállalkozások, akik most el merik engedni a megszokott kézi számlatömböt, és akár a komfortzónájukból kilépve is, de a digitalizáció útjára lépnek, ők nem csak hatékonyabb, olcsóbb és időtakarékosabb számlázásra váltanak, számos járulékos előnyre is számíthatnak – mondta Sárospataki Albert hozzátéve, az elektronikus bankolás, a könyvelés, a különböző ügyviteli programok lecserélését, integrált rendszerbe fűzését is egyszerre célszerű megoldani.

A kézi számlatömb használata a jogszabályváltozással nem szűnik meg, de nem éri meg tovább használni. A kézi számlákra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az online számlázóval kiállított bizonylatokra. Négy napon belül kell az adatokat rögzíteni a NAV online számla rendszerében, így internetkapcsolatra tehát ez esetben is szükség van, a számla adatait azonban duplán, a számlatömbben és a NAV rendszerében is rögzíteni kell. Az online számlázóval egyértelműen gyorsabb a számlázás, ha pedig rontunk egy bizonylatot, néhány gombnyomással javítható az elírás. Az online számlázással tehát minimum azt elérhetjük, hogy nem lesz több a kötelező adminisztráció.

A NAV adatszolgáltatás adta lehetőségei egyébként a könyvelők munkáját is átalakítják, ehhez pedig elengedhetetlenek a korszerű számlázók által biztosított adatok.