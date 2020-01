Tiszta Dunaújvárosért! program

Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót Mezei Zsolt általános ügyekért felelős alpolgármester a Dunanett Nonprofit Kft. telephelyén szerdán.

Az alpolgármester elmondta, hogy a város tisztábbá tételéért indították el a Tiszta Dunaújvárosért! programot, s ennek első lépcsőjeként a Budai Nagy Antal úton található hulladékudvar létére és fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.

Mint mondta, a városlakók ide elhozhatják és ingyen leadhatják a különböző hulladékokat. Szerinte ez lenne a felelős magatartás, nem pedig az, hogy a városban elszórják azokat. Kiemelte, hogy a 27 városi szelektív hulladékgyűjtő sziget körül tarthatatlan állapotok uralkodnak, sokan oda teszik le a szemetüket, ami nem megoldás.

Arra kért ezúton is minden városlakót, hogy vegye a fáradságot, és a szemét elszórása helyett használja a hulladék­udvart.

Kijelentette azt is, hogy az illegális szemétlerakást mától bejelentések alapján szankcionálni is fogják. Szabálysértési bírságot fognak kivetni azokra, akiket tetten érnek vagy lakossági bejelentés nyomán utolérnek, hogy illegálisan helyezett el szemetet a városban.

A bírság összege 30 ezer forintnál kezdődik. Márton László, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati vezetője arról tájékoztatott, hogy a hulladékudvaron ingyenesen leadhatja a lakosság a meghatározott papír, üveg, fém és műanyag hulladékot, de az elektromos hulladékot is átveszik.

Szerdánként meghosszabbított nyitvatartással délután ötig, kedden, csütörtökön, pénteken, sőt szombaton is reggel nyolctól délig tart nyitva a hulladék­udvar. Mint ismeretes, még az előző önkormányzat kezdeményezésére több helyen térfigyelő kamerákat helyeztek el a szelektív hulladékgyűjő szigetek közelében.