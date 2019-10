Stratégiai újítás a hulladékkezelésben

Az innovatív hulladékszállítás alapjait teremtette meg a Dunanett Nonprofit Kft. Dunaújvárosban és térségében. A fejlesztésről tegnap tartottak sajtótájékoztatót.

Magyarország kormánya új, fenntarthatóbb hulladékstratégia kidolgozását készíti elő, amelynek célja az évente országosan keletkező, 3,8 millió tonna kommunális hulladék csökkentése. Dunaújváros is ennek jegyében cselekszik: új, házhoz menő szelektívhulladék-gyűjtő rendszer fog életbe lépni a közeljövőben – számolt be a sajtó képviselőinek Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere. A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati úton 18 darab új hulladékszállító járművet kapott.

A közelmúltban négy, a Vertikál Zrt. által beszerzett, ultramodern jármű üzembe helyezéséről számoltunk be, így a Dunanett Nonprofit Kft. dunaújvárosi telephelye most 22 új hulladékszállítóval tudja szolgálni a lakosság igényeit. A többedényes, szelektív gyűjtéshez szükséges, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer tárolóit már leszállították a telephelyre, a rendszer azonban csak akkor lép életbe, amikor ezeknek a hulladékfrakcióknak a fogadására alkalmas előkezelő művek is előkészülnek – fogalmazott a polgármester.

Ferencz Kornéltól, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, városunkban 5000 darab ilyen konténer várja a családi házakhoz való kihelyezést, a térségben pedig összesen 70 ezer darab áll rendelkezésre.

Dr. Galambos Dénes ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos örömét fejezte ki, hogy részese lehetett egy ilyen fejlesztésnek, a városi hulladékgazdálkodást stabilnak tartja ugyanakkor üdvözölte a város rezsicsökkentésre tett intézkedéseit is.