Rendes, előrehozott, pótló

Az Oktatási Hivatalnak az MTI-hez eljuttatott közleményéből kiderül, idén ősszel 396 intézményben 27 631-en érettségiznek, a lebonyolításban 493 érettségi vizsgabizottság működik közre.

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Azoknak, akik tavasszal a koronavírus-járvány miatt nem tudtak eleget tenni vizsgakötelezettségüknek, az érettségi pótlása ingyenes. Az előrehozott (69 százalék) és a rendes (14 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követi a szintemelő (6 százalék). Eddig az őszi érettségit a Dunaferr iskolában szervezték és bonyolították le városunkban, azonban a nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében most más iskolákban is vizsgázhattak a jelentkezők, így például a Bánkiban, a Rudasban és a Széchenyi gimnáziumban is.

A gimnazisták többsége előrehozott érettségit tesz ezekben a napokban

Kratzmajer Zoltán, a gimnázium igazgatója elmondta, a szokásos módon készültek az őszi érettségi vizsgák megszervezésére is, de most egyszerűbb volt, hiszen kisebb létszámban voltak jelentkezők. Zömében az iskola jelenleg végzős diákjai tesznek előrehozott érettségit (azok, akik már tavasszal is vizsgáztak volna, de a pandémia miatt nem tudtak). A legtöbben angol nyelvből adnak számot tudásukról, több mint harminc tanuló, informatikából tizenhárman érettségiznek, más tantárgyak esetében átlagosan 5-6 fős a létszám. Ma, azaz október 29-én lesz az utolsó írásbeli (biológia tantárgyból), majd november 25-én és 26-án tartják a szóbeliket.

A hétfői fertőtlenítés után kedden probléma nélkül folytathatták a vizsgákat.