Pintér új városa...

Rombolás, kirúgások, megszűnő munkahelyek, milliók a haveroknak – ezekkel a címszavakkal kezdte sajtótájékoztatóját Cserna Gábor, a Fidesz helyi szervezetének elnöke, frakcióvezető csütörtökön.

A párt irodájában tartott tájékoztatójának első mozzanataként Cserna Gábor megköszönte az önkormányzati választásokon a rá és a Fideszre szavazó közel nyolcezer polgár voksát és kiemelte, hogy ilyen magas támogatást a helyi Fidesz még soha nem kapott a rendszerváltás óta.

Majd az új városvezetés elmúlt harmincnapos munkáját értékelte. Szerinte csak a visszafelé mutogatás zajlik, mindenért őt és volt képviselőtársait teszik felelőssé, miközben a város üzemeltetése gyakorlatilag leállt. A „rajtások” a kampány alatt harcot folytattak a Vasmű úti fákért. Kiemelte, hogy Szántó Péter még tüntetést is akart szervezni a megmentésükért, majd amikor kidőlt egy fa, akkor nekiálltak észszerűtlenül irtani, nem is gondolkozva a beteg állomány megmentésén. Mindeközben zajlanak az elbocsátások és a hazugságok. Rávilágított, hogy a mostani vezetés 400 millió forintos hiányt emleget, holott október 13-án még több mint kétmilliárd forint volt a város számláján, amely a napi működtetésre szolgáló összeg volt, nem pedig fejlesztési vagy pályázati pénz.

Cserna Gábor nagy költekezéseket lát, hangsúlyozta, hogy az új vezetés holdudvarában, akinek nem jutott több mint 700 ezer forintért alpolgármesteri szék, azoknak tanácsnoki vagy 2-3 bizottságelnöki széket adtak, így csak fel tudták tornázni 400 ezer forint fölé mindegyikük jövedelmét. Rávilágított arra is, hogy Pintér Tamásék nem voltak képesek az elmúlt hónap alatt városvezető gyülekezetként viselkedni. Folyamatosan úgy tesznek, mintha ellenzékben lennének még mindig, pedig nekik a várossal kellene foglalkozni, az ellenzéki szerepet majd a Fidesz betölti a közgyűlésben, a piacon, az utcai beszélgetésekben és a sajtóban. Szót ejtett arról is, hogy a választási kampányban a vasmű kapcsán államosításról beszélt az akkori ellenzék és a vasgyár menedzsmentje, ami csak pánikkeltés volt. Mint mondta, jól halad kormányunk tárgyalása a Dunaferren belüli nemzeti tulajdonrész megszerzése érdekében. Ezzel lehetőség lesz a környezetvédelmi kérdések érdemi kezelésére is. A tájékoztató végén Cserna Gábor hangsúlyozta, hogy jelenleg egy dolguk van: a rájuk szavazók táborának érdekeit kiszolgálni ellenzékből, de kemény következetességgel, amiről havonta tájékoztatják majd a lakosságot.