Óvatosan a darazsakkal! – Kérjük szakember segítségét

Már elkezdték kialakítani fészküket a darazsak, bejelentés is érkezett az egyre nagyobb kolóniákról. Emlékezzünk: tavaly életet követelt a szakszerűtlen fészekeltávolítás Fejér megyében. Idén szóljunk szakembernek, ha veszélyes darázsfészket találunk!

A méh mézet hoz, szőrös és szürkésbarna a színe. A darázs nem készít mézet, csupasz és fekete-sárga. A méh szúrása viszonylag hamar múlik, a darázsé másnap is fáj. Csak néhány különbség a méhek és a darazsak között, amelyeket a laikusok is könnyedén észrevehetnek, megtapasztalhatnak. A darázsról még azt is mondják, kártevő. És hogy rendkívül félelmetes, amikor hirtelen, pár nap alatt óriási fészket épít valahol a ház körül – játszótéren, homokozó vagy veteményes laza talajában, olvasható a feol.hu cikkében.

A darazsak, ahogy a méhek, szintén ezekben a hetekben bújnak elő, már keresgélik a számukra alkalmas helyet a fészekrakásra. Antal István méhész szakember mesélt róluk: – Az anyadarázs áttelel, magányosan kezdi építeni a fészket. Pár sejtet készít, abba belepetézik, s kikelnek a dolgozók, amelyek segítik a munkáját. Így lesznek egyre többen. Idén már volt is egy bejelentés Fehérváron, ahol szép számmal voltak fiatal darazsak, amelyek kikeltek a fészekből.

A nyár közepén csúcsosodik a történet, ha ugyanis ideális helyre építette a fészkét a darázs, hirtelen, két hét alatt robbanásszerűen megnő a család nagysága, s onnantól kezdve veszik észre az emberek. A darazsak azonban védik a fészket, támadják a környezetükben lévőket. Ugyanazokat a feltételeket szeretik, amit az ember – a védett területeket, épületeket. De kártékonyságuk másban is megnyilvánul: mivel mindenevő rovarok, az érett gyümölcsöket is megrágják, kiszívják a levét – tehát tönkreteszik a termést. A kártételük ebben nyilvánul meg. A beporzásban azonban van némi szerepük – emeli ki a méhész, még ha mézet nem is termelnek.

– A darázsfészkek pár hónap múlva alakulnak ki igazán. De ezekhez nem szabad hozzányúlni! – emlékeztet a szakember, aki tavalyi tragikus történetet is felelevenített, amely egy Fejér megyei településen történt. Egy idős nő kapált a veteményesben, így akadt az eszközzel egy talajban kialakult darázsfészekre. Ám ahelyett hogy békén hagyta volna őket, visszament, hogy felszámolja a fészket. Meg is támadták a megvadult darazsak – sajnos az idős hölgy életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.