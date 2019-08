Neked csupán hatvan perc, három embernek az élet!

Szeptember elsején, vagyis napokon belül véget ér a Magyar Vöröskereszt nagy nyári véradási kampánya, ám a cél, a feladat és a szándék változatlan marad ősszel is: a véradás életet ment!

A különbség csak annyi, hogy nyáron, a vérellátás szempontjából nehezebb időszakban nyereménnyel is ösztönzik a segíteni szándékozókat. „Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezéssel kampányt indított idén nyáron a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-je és szeptember 1-je között. Az aktivitás fő célja, hogy a nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, valamint arra, hogy ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található.

Amennyiben feltöltik a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalra, értékes heti nyereményekre pályázhatnak, ha pedig a véradásuk tényét is megosztják a Facebookon, egyszerre két sorsolásban is részt vesznek. A kampány végén pedig további fődíjak kerülnek kisorsolásra.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat kiemelt feladatának tekinti a zökkenőmentes vérellátás megszervezését, amely a nyári hónapokban talán még inkább nehezebb feladat. Sokan, a rendszeres véradók közül is elutaznak, a szabadságok, nyaralások miatt pedig csökken az önkéntesek száma, holott naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség. Éppen ezért hazánk legnagyobb humanitárius szervezete az Országos Vér­ellátó Szolgálattal együtt egy nyári promócióval igyekszik felhívni a figyelmet az önkéntesség e formájára.

Tavaly több mint 15 ezer véradóeseményen közel 390 ezer véradó élt az önkéntesség e formájával. Különösen nagy volt azoknak a száma, akik életükben először adtak vért. A megyék közül Pest megye volt a legaktívabb. Jelenleg a 18–65 év közöttiek, 50 kg felettiek adhatnak vért, és két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradás során 450 ml vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő.

A megfelelő vérellátáshoz naponta 1600–1800 önkéntes véradóra van szükség. Ezért felhívják a figyelmet arra, hogy Dunaújváros térségében legközelebb Mezőfalván nyújthatják segítségre a karjukat, mégpedig augusztus 29-én, a mai napon 15 és 17 óra között a művelődési házban. A nyári akció után is lesznek kiemelt alkalmak. Szeptember 21-én, szombaton például 10 és 14 óra között a volt újtelepi iskolában várják a véradókat.