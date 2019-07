Napi gesztenye

Elmennek a gyerekek. Ki tanulni, ki dolgozni, ki megnősül, ki férjhez megy, de elhagyja a szülői házat. Arról most nem is szólva, ha azért teszi ezt, mert nem érzi jól magát otthon. Aztán a szülő szíve majd megszakad, hiszen éveken át, az óvodától az egyetemig otthonról indult és oda is tért haza gyermeke. Látta a mosolyát, hangja zene volt füleinek, ott szuszogott, ott motoszkált körülötte. Persze nem mindenki ilyen, hiszen – uram bocsá’ – alig várja, hogy kirepüljön az a gyerek a szülői házból. Mi nem az utóbbiak vagyunk. Örülünk annak, ha a gyerek megtanul önállóan „közlekedni” ebben az elidegenedő világunkban, és annak is, ha barátokra, társra lel, és megtalálja számítását az iskolában, munkahelyén legyen az idehaza vagy külföldön. És még jobban örülünk, ha visszatér és csak mesél, csacsog, mosolyog, velünk van.

Ez az igazi „minőségi idő”, ami korábbról már nem hozható vissza. Talán ezért becsüljük meg annyira. Még ma is emlékszem arra, amikor a kisebbik lányommal gesztenyét szedtünk és bontottunk ki közösen, miközben beszélgettünk. Hazaérve mondta: apa, olyan jó volt együtt gesztenyét szedni! Hát kell ennél több? Ennek már lassan két éve. Azóta törekszem arra, hogy jobban odafigyeljek a gyerekekre, na jó, nem mindig sikerül, de úgy érzem, azért jó úton haladok.

Olvasom, hogy a szelídgesztenyefa szeretetenergiát áraszt magából, a vadgesztenyefa pedig biztosítja a célok megvalósításához szükséges erőt. Talán nem véletlen, hogy mindig van egy gesztenye a zsebemben.

