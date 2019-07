Napi 1600 véradóra lenne szükség nyáron

Szeptember 1-ig tart a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) által július 1-jével indult kampány, amelynek célja a zökkenőmentes nyári vérellátás biztosítása.

A „Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű – július 1. és szeptember 1. közötti időszakra meghirdetett – akció legfontosabb üzenete, hogy a nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára.

OVSZ gyűjtése szerint tavaly több mint 15 ezer vér­adóeseményen mintegy 390 ezren adtak vért. Közülük is „különösen nagy” az első vér­adók száma, a megyék közül Pest megye volt a legaktívabb. Jelenleg a 18 és 65 év közöttiek, 50 kilogrammos testsúly felettiek adhatnak vért, és két véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie.

Egy alkalommal 450 milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő. A megfelelő vérellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség, éppen ezért a nyaralás során is számos helyszínen, fesztiválon találkozhatnak az önkéntesek a Magyar Vöröskereszt és az OVSZ munkatársaival. A pontos véradóhelyszíneket és időpontokat a www.veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a vöröskereszt ingyenes véradás mobil applikációján tudják megnézni az érdeklődők.

Szeptemberig mindenki személyre szabott köszönőkártyát kap a véradásért, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt, a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.

SzSz/MTI