Mára kiderült, teljesen elvesztettük a kontrollt a járvány felett

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 23. – 227. nap

Reggel szakadt az eső, és úgy rohantam a műterembe, mintha csak az orvos írta volna fel. Szeretném befejezni mihamarabb a projektet amin dolgozom, és minden munkával töltött nap siker számomra, hiszen egyik napról a másikra ismét otthon találhatom magam a négy fal közé bezárva. Ha erre sor kerül, lesz időm bőven, hogy bepótoljam lemaradásomat a videó készítésben.

A tizenkétezer lakosú Borgosesia rendőrségéhez mindennap rengeteg telefonos bejelentés érkezik különböző csoportosulásról, ami a Covid miatt szigorúan tilos. Miután a legtöbb esetben a csoportosulásnak nyoma sincs, csak rosszindulatú telefonálókról van szó, ezentúl a “hamis besúgókat” 516 euróval büntetik.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 186002. Az elmúlt huszonnégy órában 19144 az új fertőzött, közülük 4916 (25,7%) Lombardia régióban van, 1126 Milánó városában.

10549-en (+855 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1049 (+57) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 174404-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 261808-an gyógyultak, közülük ma 2352-en.

Az elhalálozottak száma 37059, közülük a mai napon 91-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 484869.

A fertözöttek száma 4,1%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 182032 teszt által 19144 fertőzöttet azonosítottak, a járvány gyorsulása az elmúlt két hét adatain keresztül könnyen követhető:

okt. 22-én 170392 teszttel 16079-et,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199-et,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874-et,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338-at,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705-öt,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925-öt,

okt.16-án 150377 teszttel 10010-et,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804-et,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332-t,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901-et,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619-et,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456-ot,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724-et,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372-t,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458-at,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678-at,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677-et.

Az országos tesztarány 10,5% (minden 100 tesztből 11 pozitív). Lombardia tesztaránya rosszabb, 13,2% (100 tesztből 13 pozitív).

A virológusok és az egészségügyi szakértők Sergio Mattarella-hoz, az Olasz Köztársaság elnökéhez fordultak a mai napon, hogy segítségét kérjék: szerintük a kormány részéről azonnali, drasztikus lépésre van szükség a járvány megállításához.

Mára kiderült, teljesen elvesztettük a kontrollt a járvány felett. Ha nem lépünk fel drasztikusan, akkor a halottak száma rövid időn belül napi 500-600-ra is felszökhet.

Campania régióban az egészségügyi ellátás krízisben van, a régió vezetője azonnali lock down-t szeretne legalább 30-40 napra hogy stabilizálja a helyzetet, és várhatóan erről még ma dönteni fognak.

Lazio régiónak összesen 270 mentőautója van, de kevés hozzá a Covid protokollt jól ismerő személyzet, és emiatt (Rómában) az egyik kórház előtt olyan hosszú sor alakult ki a mentőautókból, hogy a betegnek 13 órát kellett a mentőautóban várnia mire felvételre kerülhetett.

Lombardia régiójának vezetője megkért minden idős, krónikus beteg, valamint gyengébb szervezetű lakost, hogy egészségének óvása érdekében maradjon otthon, a többiek pedig minél kevesebbszer hagyják el otthonukat. A járvány lassítása érdekében mindenkinek le kell mondania a megszokott életmódjáról, és be kell tartania a szabályokat.

Az egészségügyi szakértők napról napra elemzik az adatokat, és ha szükségesnek látják, nem fogják kizárni egy újabb lock down lehetőségét sem. A hétvégén újabb szigorításokra számíthatunk, és hétfőig még bármi megtörténhet.

Kacziba Andi