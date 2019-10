Már nem volt különleges szavazókör az 5-ös

Szabó Péter, a városháza C épületszárnyának előterében működő 5-ös számú szavazókör elnöke. Fiatal kora ellenére elmondhatjuk róla, hogy „régi motoros”, hiszen a mostani már a hatodik alkalom, hogy részt vesz a szavazatszámláló munkában. Mi több: szülői ágon már gyermekkorában bepillanthatott ebbe a miliőbe, édesanyja ugyanis szavazatszámláló volt.

– Anya mindig szépeket mesélt erről a munkáról, megtetszett, talán ez volt a meghatározó, amiért jelentkeztem annak idején. Gondoltam, kipróbálom. Próbából jelentkeztem, aztán itt is ragadtam. Remek a csapat, és jóleső érzés, hogy számítanak rám.

Megtudtuk a szavazóköri elnöktől azt is, hogy a mostani választás kevesebb munkát ad nekik, mint a korábbiak. Az előző önkormányzati választások idején az 5-ös volt a különleges szavazókör, náluk voksolhattak a nemzetiségiek és az átjelentkezők. Csökkent a leterheltségük azáltal, hogy a nemzetiségek a lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatják le a nemzetiségi voksukat is, az átjelentkezők pedig ott, ahol a tartózkodási helyük található.