Ma reggel felmerült az országos lock down lehetősége

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 27. – 231. nap

Hiába szakadt ma is az eső, műterembe menet mindig gyalogolok legalább 7-800 métert, hogy mozogjak egy kicsit. Van egy kocsmaféleség útközben, és onnan tíz méterre áll egy telefonfülke, ahova a lock down utáni héten a kocsma dolgozói bepréseltek egy közönséges konyhaszéket. Senkit sem zavar, hiszen a környék Milánó egyik híres szegény negyede, annyira szegény, hogy még a pápa is itt járt egyszer hogy meglátogassa a kocsmával szemközti panelben élőket. Minden reggel látok a telefonfülkében egy 90 év körüli bácsit, aki egyébként a kocsma egyik régi törzsvendége lehet, csak a Covid miatt ezzel a “szuper privé” megoldással próbálják távol tartani a többi vendégtől. Vicces ahogy elégedett arccal olvassa a napilapot, kezében kávé helyett egy nagy sörrel.

Napokat, vagy akár egy hetet kell várni a hatósági teszt mintavételére a rengeteg feldolgozásra váró teszt miatt, ezért pár napon belül a katonaság orvosai is munkába állnak. 1400 fő mozgósításával összesen 200 csoportot hoznak létre az ország különböző területein, és harmincezer tesztet fognak végezni naponta.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 255090. Az elmúlt huszonnégy órában 21994 az új fertőzött, közülük 5035 (22,9%) Lombardia régióban van, 768 Milánó városában.

13955-en (+958 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1411 (+127) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 239724-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 271988-an gyógyultak, közülük ma 3362-en.

Az elhalálozottak száma 37700, közülük a mai napon 221-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 564778.

A fertözöttek száma 4,1%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 174398 teszt által 21994 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek adatain keresztül könnyen követhető:

okt 24-én 124686 teszttel 17012 pozitív,

okt. 25-én 161880 teszttel 21273,

okt. 24-én 177669 teszttel 19644,

okt. 23-án 182032 teszttel 19144,

okt. 22-én 170392 teszttel 16079,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925,

okt.16-án 150377 teszttel 10010,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677.

Az országos tesztarány 12,6% (minden 100 tesztből 13 pozitív). Lombardia tesztaránya tovább romlott, 16,8% (100 tesztből 17 pozitív).

Az elhalálozottak száma kétszáz fölé ugrott, és több mint százan az intenzív osztályra kerültek egyetlen nap alatt.

Pár napja még azt nyilatkozta a kormány, hogy ha az intenzív osztályon kezeltek száma eléri a 2400-at, akkor elkerülhetetlen a lock down. Jelenleg 1411-en vannak, és ha ilyen tempóban emelkedik akkor nem marad sok idő hátra.

Ma reggel felmerült az országos lock down lehetősége, dél körül már Milánó és Nápoly lock down- járól volt szó, és délutánra csak a megerősítés maradt, hogy még van 10-15 napunk dönteni arról, hogy mit fogunk lépni.

Kacziba Andi