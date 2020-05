Leendő apát keresztelt az atya a templom előtt

Jézus sem templomban keresztelkedett, hanem a pusztában, a Jordán folyónál Keresztelő Szent Jánosnál, ahogyan a Szentírás fogalmaz: „Jézus Galileából Jánoshoz ment a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék” (Mt, 3,13). Miért ne tarthatnának keresztelőt most, a koronavírus-járvány idején is, szabad téren?

A szabadtéri misét, vagy ahogyan kezdetben nevezte, autósmisét Mihályi Miklós előszállási katolikus plébános honosította meg húsvétkor, és azóta minden vasárnap hívők tucatjai sereglenek a templom elé a misére. Az áldozást is lehetővé tette az atya, múlt vasárnap pedig keresztelő volt a templom előtt. Ahogyan Miklós atya fogalmaz:

„Fruzsina az egyik legszorgalmasabb ministránsom, akit édesanyja sokáig egyedül nevelt, ám néhány éve megismerte Gábort, aki kezdett velük eljárni a szentmisékre is, majd két éve mindhárman a Lego Liga csapatunk tagjai lettek. Szinte sosem hiányoztak a rendezvényekről. Pár hónapja örömmel jelezték, hogy gyarapodik a család, és ekkor derült ki az is, hogy Gábor még nincs megkeresztelve.

Elkezdtük a felkészítést – szorított az idő is, mert a baba június elején érkezik –, húsvétra lett kitűzve a keresztelő, májusra az esküvő. De a vírus közbeszólt, a keresztelés elmaradt. Pörögtek a gondolataim, mitévő lehetnék, és eszembe jutott: Jézus is a pusztában keresztelkedett, nincs abban kivetnivaló, ha Gábor sem a templomban, hanem előtte, a réten keresztelkedik meg az előszállási autós szentmisén. Nos a gondolatot megbeszélés, a megbeszélést tett követte – így lett Gábor az előszállási keresztény közösség legifjabb tagja!”