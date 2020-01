Közgyűlési maraton

A csütörtöki közgyűlés maratoni hosszúságú volt, a mintegy négyórás – több szünettel megszakított – döntéshozatali fórum negyvenhárom napirendi témát tárgyaltak a város önkormányzati képviselői. Éles pengeváltások voltak a jelenlévők között. Pintér Tamás jelentős energiát fektetett abba, hogy a hírlapot – benne annak vezetőjét és munkatársát – személyeskedő stílusban szidja a neki nem tetsző cikkek miatt. Mi most erre nem kívánunk reagálni, hiszen egy igen hosszú történet kerekedne ki belőle, ami nem ennek a cikknek a feladata. A közgyűlésen szó volt – többek között – a város költségvetési helyzetéről, a dunaújvárosi kézilabda helyzetéről, a kormányhivatali törvényességi észrevételkről és sok más témáról is.

Az első napirendi pont tárgyalása Szepesi Attila fideszes képviselő hozzászólásával kezdődött, aki több kérdéskörben is kifejtette a véleményét.

Szólt a városi költségvetés helyzetéről, az iváncsai ipari parkról, a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia (DKKA) helyzetéről és a nyugdíjasok támogatásáról is. Az iváncsai ipari park létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy az előző városvezetés azt Dunaújvárosba szerette volna hozni, de az erre szánt területet alkalmatlannak minősítették, mondván, hogy közmű fut a terület alatt. Ők kijelöltek volna egy másik területet, de ezt is elvetette a NIPÜF (Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.), így két lehetőség adódott az akkori városvezetés előtt: vagy elviszik a beruházást egy másik településre és megegyeznek az ipar­űzési adó elosztásának hányadáról Dunaújváros és e másik település között, vagy veszni hagyják a beruházást. Ők ez előbbit választották, így ha a beruházás elkészül, akkor – mint mondta – a város jelentős anyagi forráshoz jut majd.

DKKA, nyugdíjasok

A DKKA kapcsán a képviselő arra kérte a jelenlegi városvezetést, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a női kézilabda ne szűnjön meg a városban, és ne ismétlődhessen meg az, ami már egyszer megtörtént, hogy valakik tönkreteszik a sportágat, mások felvásárolják, majd eladják azt az önkormányzatnak. A csapat több mint 300 millió forintos tagi kölcsönéről pedig azt mondta, hogy el kellene dönteni, hogy a városvezetés ezt meghagyja így, ebben a formában, vagy átminősítik vissza nem térítendő támogatásnak. Ő az utóbbit – mint mondta –, meg fogja szavazni. A nyugdíjasok támogatása kapcsán a következő közgyűlésre egyéni képviselői indítványt nyújt be, ami azt fogja tartalmazni, hogy a képviselő-testület tagjai, a különböző igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok mondjanak le javadalmazásuk feléről októberig, ezzel is támogatva a nyugdíjasokat. Majd ha a város költségvetése engedi, akkor ősszel kapják meg egy összegben visszamenőleg a fel nem vett javadalmazási részüket. Ezután Lőrinczi Konrád fideszes képviselő kért és kapott szót, aki jelezte az Október 23. téren lakók problémáját, nevezetesen, hogy a területen két fa kiszáradt, ezeket vizsgálják meg, ha kell, vágják ki, és telepítsenek újakat a helyükre. Pintér Tamás megígérte, hogy ennek utánanéznek, de furcsállotta, hogy egy fideszes képviselő fakivágást szeretne. Ezt később Lőrinczi képviselő kikérte magának, mondván, hogy nem ő a kérelmező, hanem a lakók, ő csak közvetíti a kérésüket. De még ezek előtt Mezei Zsolt alpolgármester szólalt fel, aki a Vasmű úti platánokról beszélt. Szakértői véleményeket ismertetett, amelynek végén konklúzióként levonta, hogy a platánfák életveszélyesek voltak, ezért kellett azokat azonnali hatállyal kivágni, és ezért nem kezdtek bele a fák kivágásának engedélyeztetésébe, mert szerinte az kilencven napig is elhúzódhatott volna. Kiemelte, hogy nem vállalták fel annak az ódiumát, hogy közben valamelyik fa életveszélyes szituációt idézzen elő. Szabó Zsolt alpolgármester Szepesi Attilához címzett válaszában elmondta, hogy az előző városvezetés juttatta a jelenlegi helyzetébe a DKKA-t, majd hozzátette, hogy kezelni fogják a problémát úgy, hogy a városlakóknak a legjobb legyen. Barta Endre alpolgármester is válaszolt a DKKA-ügy kapcsán Szepesi Attilának. Elmondta, hogy az előző városvezetés több száz milliós adóssággal hagyta ott az egyesületet, amit azóta is görgetni kényszerül. Mint mondta, kiállnak a csapat NB I-es szereplése mellett, támogatják a fiatal játékosok fejlődését. Majd azt mondta, hogy azok a játékosok akik tudnak maradni (sic!), azok maradjanak, a fiatalokat meg a szülők bátran hozzák csak az akadémiához, mert az önkormányzat lehetőségéhez képest támogatni fogja a DKKA-t. Szepesi Attila válaszában nyomatékosította, hogy előbbi felszólalásában pont azt kérte a döntéshozóktól, hogy ne engedjék megszűnni a női kézilabdát a városban. Ugyanakkor kiemelte, hogy felesleges bármit is mondania, mert az egész arra megy ki, hogy a Fideszt gyalázza a közgyűlési többség. Záró gondolatként azt mondta, hogy az idő majd megítéli az „Önök (Rajta Újváros Egyesület – a szerk.) hozzáértő kormányzását.”

Jegyző

Cserna Gábor kért és kapott szót a következőkben. Ezúton köszönte meg dr. Sürü Renáta volt jegyző asszony munkáját, amelyet a hivatal élén töltött hosszú évekig, és sok sikert kívánt neki a továbbiakban. Mint mondta, szakmailag s emberileg nem csalódott a jegyző asszony munkájában. Válaszában Pintér Tamás elmondta, hogy a Kormányhivatal viszont valószínűleg csalódott a jegyző munkájában, sok törvényességi kifogást is emeltek. Mint mondta, közös megegyezéssel bontottak szerződést dr. Sürü Renátával, majd megtették a szükséges lépéseket, hogy a városnak mihamarabb új jegyzője legyen.

A Kormányhivatal jelzései

A képviselő-testület több napirendi ponton keresztül tárgyalta a Kormányhivatal korábbi közgyűlésekre vonatkozó szabályozási észrevételeit. Ezeket elfogadták és a hibákat javították a képviselők. Ezeknek a pontoknak a tárgyalásában, mint azt Cserna Gábor elmondta a fideszes képviselők ezekhez a törvénytelenségeket tárgyaló napirendekhez nem adják a nevüket és nem is tárgyalják azokat, ezért elhagyták a közgyűlési termet.

A városi költségvetést pozitív egyenleggel adták át Dunaújváros Megkérdeztük Szepesi Attilát, önkormányzati képviselőt, hogy fideszes képviselőtársaival miért hagyták el a közgyűlési termet, miért nem vettek részt a közgyűlés további munkájában? A képviselő elmondta, hogy a most csütörtöki közgyűlésen feltett kérdéseikre nem kaptak megfelelő választ, szavaikat kiforgatták, nem hajlandóak ebben a színjátékban részt venni.

Nem hajlandóak azt hallgatni, hogy az előző vezetés csődbe vitte a várost, miközben, ahogy a képviselő lapunknak elmondta, az önkormányzati választásokat követő októberi átadás-átvételkor 2,4 milliárd forint pozitív egyenleggel adták át a város költségvetését, ezen kívül 500 millió forint kötvényben van lekötve, és ezen túl 2019. decemberben a város számláján 490 millió forint adófeltöltés is történt. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvét Pintér Tamás polgármester is aláírta. Szepesi képviselő kitért az előző önkormányzat 1,5 milliárd forint kormányzati forrásbevonására is, amellyel kapcsolatban a jelenlegi önkormányzati többség folyamatosan arról nyilatkozik, hogy a hitelt az önkormányzat nem kapta meg, mégis fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat tett különböző beruházásokra. Szepesi ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a megvalósult beruházásokra a kormány 778 millió forintot biztosított, és amennyiben a fennmaradó részből a beruházásokat nem valósítják meg, azokat nem is kell kifizetni. Ugyanis a kérelem mellé kellett rendelni azokat a feladatokat is, amelyek a forrásbevonás tárgyát képezik.

A bank pedig csak akkor fizet, ha a teljesítés megtörtént. Ezek a beruházások abban az összegben – az önkormányzati feladatok 2019. októberi átadásáig – meg is valósultak, amit a kormány utófinanszírozással jóváhagyott. A fennmaradó mintegy 700 millió forintra az előző önkormányzat idején a forrásbevonás-kérelemhez rendelt feladatterv alapján előkészítés alatt voltak a szerződések, de ezekre kötelezettség-vállalás nem történt, így fizetési kötelezettség sem áll fenn.

A korábbi gazdasági ügyekért felelős alpolgármester hozzátette, hogy a 2019. december 5-i közgyűlésen bejelentett 2 milliárd forint összegű folyószámlahitel helyett a 2020. január 23-i közgyűlés úgy határozott, hogy ennek felét elegendő felvenni. Mindez azt bizonyítja, mondta Szepesi, hogy az előző önkormányzat egy működőképes városi költségvetést adott át.

Várkonyi Zsolt

Felújítás, vezetőváltás

A közgyűlés a továbbiakban elfogadta a Dunaújvárosi Egyetem tavaly évi szakmai beszámolóját. Megbízta a DVG Zrt.-t, hogy bruttó 10,2 millió forintból újítsa fel az Alkotás utca 8-9. szám alatt található rendelőt. A közgyűlés személyi kérdésekben is döntött. A helyi Tourinform iroda ügyvezetői posztjáról azonnali hatállyal visszahívták Kiss Andrást, és helyére Tiger Szabolcsot nevezték ki.

Ügyvédi irodák

Az önkormányzat megbízta a Kummer Ügyvédi Irodát az UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a jégcsarnok és a városi sportingatlanok üzemeltetésre, illetve az élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan február elsejétől április 30-ig, bruttó közel 2,5 millió forintért. A Bajáki és Társa Ügyvédi Irodát pedig egy évre „szerződtette” az önkormányzat bruttó közel 21 millió forintért.

Plusz két napirend

A közgyűlés két plusz napirendet is felvett a tárgyalandók sorába a csütörtöki ülésen. Az önkormányzat döntött a 13-as számú helyi járatos busz visszaállításáról, továbbá arról, hogy az OTP Banktól nem két, hanem egymilliárd forintos folyószámlahitel felvételét kéri.