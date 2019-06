Kilencvenkilenc évvel a nemzeti tragédia után

A Nemzeti Összetartozás Napján rendezett „emlékezés célja, hogy tudatosítsa a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozását” – állt a megyei jogú város önkormányzatának meghívójában. Az emlékműsor délután négy órakor a Himnusz hangjaival kezdődött, majd Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója mondott beszédet.

– Június negyedike a magyar fájdalom napja – jelentette ki. –Kilencvenkilenc évvel ezelőtt Trianonban elveszett az ország, a nemzet integritása, a történelem, a jogállamiság, a kultúra folytonossága, kizökkent az idő kereke, és a magyarság élete egy más mederben folytatódott tovább… A nemzet lelkiismeretének és a történelmi igazságnak tartozunk azzal, hogy legalább mi, magyarok (a bűnösnek kikiáltott Magyarország védelmében) újra és újra elmondjuk, sokadszorra is hangoztassuk: az 1920. június 4-én ránk rótt büntetés elfogadhatatlanul igazságtalan volt.

Tóth Éva beszédében ismertette a Trianonhoz kapcsolódó tényeket, majd így fejezte be mondandóját:

– Ez a nap ma még a gyász és a szétszaggattatás emlékét hordozza, de felfénylik Trianonnal keresztre feszített nemzetünk feltámadásának ígérete, a távoli jövő egén pedig az összetartozás, a vágyott egység világossága, szabadító pünkösdi reménye. Isten, áldd meg a magyart!

A beszéd után Klép Tamás énekelt, majd dr. Baráth Károly, az ágostai hitvallású evangélikus egyházközség felügyelője idézte fel a templom kertjében felállított trianoni emlékmű és az általa hozott nemzeti lobogó történetét. Utána következően Csadi Zoltán színművész elszavalta Benedek Elek Unokáimnak című versét, végül a jelenlévők elénekelték a Székely Himnuszt. Dr. Baráth Károly megnyitotta a templom gyülekezeti termében rendezett, Trianonra emlékező és emlékeztető kiállítást, majd a dunaújvárosi pártok, szervezetek és intézmények képviselői megkoszorúzták az emlékművet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye

„2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, a magyarság egyik legfontosabb ünnepe a Kárpát-medencében. Amíg korábban ezt a napot a fájdalom hatotta át, mára június 4-e egy erős, büszke, a múltjából táplálkozó, de a jövőbe tekintő nemzet ünnepe lett. Ünnepeljük, hogy a magyarság a Kárpát-medencében a történelem viharai közepette is meg tudott maradni és tovább erősödni, ahogy ünnepeljük azt is, hogy 2010 óta számos újabb lépést hajtottunk végre, amelyek a magyarság összetartozását segítik. Az első szabadon választott miniszterelnök, Antall József 1990-ben kijelentette: Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Ezt a szellemi örökséget tovább erősítve a kormány lehetővé tette, hogy minden nemzettársunk nemcsak lélekben, hanem a valóságban is magyar állampolgár lehet!”