Ki kell vágni a teljes platánsort a Vasmű úton

A lakók szavazata dönt majd arról, hogy a szakemberek által javasolt kétfajta közül melyik alkossa majd az új fasort a Vasmű úton

Két önkormányzati sajtótájékoztató is volt tegnap délelőtt. Elsőként Szabó Zsoltot kísérhettük el a képviselői körzetében, a Technikum városrészben több udvarba is, ahol a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának munkatársával, Nyári Annával a zöldterületeken parkolásról, illetve annak kiküszöböléséről ejtettek szót. A képviselő szerint nem csak ebben a körzetben jelentenek gondot a zöldterületen parkolók. Boszszantó a földszinten lakónak, amikor közvetlenül az ablaka alatt pöfög egy autó, illetve az is, ha a füves park egy részét sártengerré koptatják a rendszeresen oda parkoló személygépkocsik. Ezért tartanak bejárást a városüzemeltetési osztály illetékes szakemberével. Az előző önkormányzati vezetés készítette el az erre vonatkozó terveket. Ezeket is áttanulmányozzák a szakemberrel, aktualizálják, s párbeszédet kezdeményeznek a lakókkal is erről, hogy széles körű konszenzuson alapuló megoldás születhessen a zöldterületi parkolás kiküszöböléséről.

Még ennél is érzékenyebb húrokat penget az a téma, amiről Mezei Zsolt alpolgármester tartott tájékoztatót több képviselő jelenlétében.

A lényeg: ki kell vágni sajnos a Vasmű úti platánsort.

Mint ismeretes, az önkormányzat egy budapesti céget bízott meg a fák teljes körű – műszeres, talajmechanikai stb. – vizsgálatával. A mostanra elkészült szakvélemény egyértelműen kimondja, hogy majdnem minden fa balesetveszélyes, életveszélyes. Több olyan platán is van a sorban, amelynek elég lenne 200 kiló terhelés (például két férfi erővel nekiszalad) és azonnal kidől. A sajtótájékoztatón részt vett Mészáros László városi főerdész hozzátette: ezeknek a nagyon problémás fáknak a kivágásáról intézkednek, mert a téli időjárás, a hó és a jég jelentős súlyként nehezedhet az ágakra, a fatörzs re annak ellenére is, hogy a hetekkel ezelőtt elvégzett koronaalakítással könnyítettek a platánokon, a húzóágakat már eltávolították. Mezei Zsolt elmondta: nehéz döntést kell meghozni, de nem tehetnek mást, mint kivágják a fákat. Másutt, kastélyparkokban 120 évig is élnek a platánok, nálunk viszont 50 év: a fák alatt lévő közműalagút miatt a gyökérzetük lefelé nem tud terjeszkedni, növekedni, a beton, a Vasmű út forgalma és a város levegője egyaránt csökkentette az élettartamukat. A szakértői vélemény készítői szerint maximum még öt évet élnének akkor is, ha semmi nem történt volna – hangsúlyozta az alpolgármester. A további teendők koordinálására bizottságot hoztak létre. A helyi erdészet az aktuális téli munkái mellett nem tudja felvállalni a platánok kivágását, mivel az óriási feladat. Felkutatják az erre szakosodott cégeket és közbeszerzési eljárás keretében választják ki a munkára legalkalmasabbat. Közben erdészeket, fadoktort kérnek fel arra, hogy jelöljenek ki két olyan fafajtát, amely minden tekintetben bírja a Vasmű úti viszonyokat, képes itt fejlődni, növekedni. Összesen 61 fahely van, valamennyit beültetni majd csemetével, kikérve a lakók véleményét: a lakók szavazata dönt majd arról, hogy a szakemberek által javasolt kétfajta közül melyik alkossa majd az új fasort a Vasmű úton.