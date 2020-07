Ki fizet, ha maradunk?

Valamit enyhült a koronavírus-helyzet az Európai Unióban – nem mindenhol –, az emberek ezért bátrabbak lettek, megkockáztatják az utazást. De mi van azokkal, akik már a vírus előtt kifizették a részvételi díjat, de nem akarnak az idén útra kelni, itthon maradnak.

A helyzet nem egyszerű, már csak azért sem, mert az Európai Unión belül szinte minden ország, sőt, egyes országokon belül a különböző utazási irodák is másképp kezelik a helyzetet.

Vegyük példának Olaszországot. Ismerek olyat, akinek visszaadták a pénzét, olyat is, akinek csak a harminc százalékát. Mi, vagyis a család, hivatkozhattunk mindenre, például vis maiorra, de egy vasat sem kaptunk vissza, sőt, áprilisban még egy ímélben hajthatatlan volt az iroda, azt mondták, nyárra már nem lesz semmi gond Olaszországban, ezért szeretettel várnak minket. Mindenki tudja, nem sokat javult Olaszországban a helyzet. Végül az iroda egy utazási utalványt (voucher) ajánlott fel, amit jövő év végéig tetszés szerint felhasználhatunk. Nem örültünk ennek a megoldásnak, de még mindig több, mint a semmi.

Egyébként az sem könnyíti a helyzetet, hogy a magyarországi internetes szállásfoglaló cégnél csak annyit tesznek, hogy elküldik a külföldi partnernek a hivatalos foglalást, azután – gondolom – leveszik a sápot, és innentől kezdve számukra az ügy lezárva, mindent csakis az olasz irodával lehetett intézni.

Egyébként érthető az utazási irodák eljárása, hiszen sok már az év elején, a foglalások pillanatában elküldik a szállásadóknak, a légitársaságoknak a nekik járó pénzt, tehát ezek is bukóban vannak. (Magyarországon eddig két utazási iroda jelentett csődöt a vírus okozta károk miatt.)

A magyar kormány a befizetett összegekkel kapcsolatban a Magyar Közlönyben már korábban nyilvánosságra hozta a rendeletét. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint idén augusztus 31-ig, ha egy utazási iroda vagy az utazó az érvényben lévő szerződést a koronavírusra hivatkozva mondja fel, illetve az utazás e miatt hiúsul meg, akkor a befizetett előleg vagy a teljes díj visszafizetése helyett utalványt bocsáthat ki. Az utalvány elfogadásáról az utazó 15 napon belül nyilatkozhat, ha nem fogadja el, vagy nem nyilatkozik, akkor a befizetett előleg vagy díj visszajár.

Ha az utazó mégsem használja fel az utalványt 2021. augusztus 31-ig, akkor az iroda a pénzt 14 napon belül köteles visszatéríteni. Az utalvány érvényessége meghosszabbítható. Az utalvány közeli hozzátartózó részére átruházható. (A rendeletek országonként változóak.) Az biztos, ez a helyzet senkinek sem jó, és az is igaz, nehéz olyan megoldást találni, ami esetében a káposzta is megmarad, és a kecske is jóllakik. De tény: a sokat beszélt közös felelősségvállalásra az utazások esetében (is) nagy szükség van.