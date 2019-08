Kánikula: kemény nyara volt Európának

Augusztus végén talán már túl vagyunk a „hőséges” napokon, és jönnek a könnyedebb idők. Ezért úgy gondoljuk, célszerű egy kis mérleget vonni hőségügyben. Van miről beszélni.

A valaha mért legmelegebb július hónap volt a világon 2019 júliusa, amely páratlan hőhullámmal párosult Európában – ezt a Copernicus európai kutatóintézet jelentette be. A légszennyezéssel, üvegházhatással és klímaváltozással foglalkozó intézet adatai szerint júliusban 0,04 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az előző legmagasabb, 2016-ban mért júliusi átlaghőmérsékletet, ám abban az évben erős volt az El Nino-hatás.

– Július hónap általában a legmelegebb hónap világszerte, ám a mi adataink szerint az eddigi legmelegebb hőmérsékleteket mérték 2019 júliusában – közölte Jean-Noël Thépaut, az intézet igazgatója.

Magyarország sem „panaszkodhat”. Az idén az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint Budapesten mostanáig 34,2 volt a csúcshőmérséklet, ezt 1986-ban Budakalászon mérték. Most viszont Újpesten 34,7 fokig melegedett fel a levegő. Az országos rekord 35 fok volt, amelyet 1987-ben mértek több helyen. Most viszont Budakalászon 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, így ez lett az új országos rekord.

De egész Európában dőltek a rekordok. Több dél-francia városban is 45 fok feletti hőmérsékletet mértek, a legmelegebb Gallargues-le-Montueux-ban volt, ahol 45,8 fokot mutatott a hőmérő – erről a BBC számolt be.

A korábbi abszolút rekord 44,1 fok volt Franciaországban a 2003-as hőhullám idején, akkor egyetlen nyár alatt 15 ezren haltak meg a forróság miatt az országban.

Horvátországban is megdőlt a júniusi melegrekord, a meteorológiai szolgálat által közétett adatok szerint Dubrovnikban egyszer 37,3 Celsius-fokot mértek, az eddigi legmagasabb júniusi hőmérséklet 35,7 Celsius-fok volt 2003-ban. Szintén Dubrovnik-Neretva megyében, Konavléban a hőmérséklet elérte a 39 Celsius-fokot. Hvar szigetén 84 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen meleg júniusban: 37 fok – írta az MTI.

De visszatérve hazánkra: Magyarország hőmérsékleti rekordjainak listája az ország hőmérsékleti szélső értékeit tartalmazza. A mérések kezdete óta (1890 óta) mért adatok napjainkig bezárólag tartalmazzák az év adott napján előfordult minimum és maximum hőmérsékletek értékeit, amelyek között az eddig mért leghidegebb, –35 Celsius-fok volt (1940. február 16., Görömbölytapolcán, ma már Miskolc része), amíg a legmelegebb +41,9 Celsius-fok volt (2007. július 20., Kiskunhalason). Ez alapján hazánkban 76,9 Celsius-fok a legszélsőségesebb hőmérsékletek közti tartomány értéke.