Jobb, ha el se dobod! – gyűjtési akció a közútnál

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se dobod!” címmel indította újra országos szemétgyűjtési programját.

A tavaszi akciót ősszel folytatja a társaság és 2019. szeptember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozását is a szemléletformáló kezdeményezéséhez!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Jobb, ha el se dobod!” című tavaszi szemétgyűjtési akciója során több mint 12 ezer résztvevő, mintegy 400 helyszínen gyűjtötte a szemetet. A társaság 93 mérnökségének több száz teherautója közel 1 millió kilogrammnyi hulladékot szállított el. Ez a hatalmas szám így is eltörpül amellett, hogy a cég évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől.

A társaság elkötelezett abban, hogy érezhető szemléletváltást hozzanak szemétszedési kampányai. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt években a lehetőségeihez mérten jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy a közúti, főleg gyorsforgalmi pihenők területe rendezett legyen.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az őszi, 2019. szeptember 20-ai szemétgyűjtési akciójára az önkéntesek csatlakozását 2019. szeptember 10-ig várja, jelentkezni online, a következő linken keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemetszedes/. A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Továbbá az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.