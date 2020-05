Jó együttműködésben: tervek és fejlesztések a repülőtéren

A repülőnap már biztosan elmarad, versenyeket azonban még terveznek lebonyolítani. A programok halasztása mellett a fejlesztésekre koncentrálnak.

Az év elején adtunk hírt a Dunaújvárosi Repülőtér új üzemeltetőjének, a Baracs Repülőtér Kft.-nek a terveiről, a repülési lehetőségek bővítéséről, programokról. A koronavírus megjelenése azonban itt is alaposan átírta az elképzelések megvalósulását. Nagy tömegrendezvényeket a repülőtéren sem lehet megtartani, de ettől még nem állt meg az élet a reptéren. Mihalcsek Noémivel, az értékesítésért felelős vezetővel beszélgettünk.

– Miként tervezik a repülős életbe való visszatérést?

– Az élet nem, csak a repülés állt le, és az is időszakosan, azaz egy hónapra. A vírus okozta korlátozások után társaságunk is alkalmazta a megfelelő megelőzési és védekezési protokollt, amelyben mindenki felelősségteljesen állt a feladatok elé. A repülésben szerencsére magát a repülést így csak kis mértékben korlátozta a rendkívüli helyzet. A kényszerű szünetben viszont több energiát fordíthattunk a fejlesztésekre. Befejeződött a hangár ereszcsatornázása. Felépítettünk száz méter kerítést, és kitakarítottuk a telepet. Nemrég érkezett meg mobil irodaépületünk, illetve a napokban kezdtük el építeni a szaniter helyiségünket, ahol két szoba, fürdők, zuhanyzók és büfé kialakítását végezzük. Vannak tehát tennivalóink, és szerencsére folyamatosan haladhatunk is vele.

– A közösségi programok terén milyen változásokra készüljünk?

– A június elejére tervezett Baracs-Kisapostag repülőnapot a vírushelyzet miatt már nem tudjuk megrendezni. A szervezési folyamatokat is le kellett állítanunk, mivel augusztus 15-ig erre nem kaphatunk engedélyt. Személy szerint is fájdalmas pont ez nekem – mondta Mihalcsek Noémi –, mert ez lett volna az első komoly megmérettetésünk. Rendkívül sajnáljuk, hiszen nagyon szép hagyományai vannak ennek a programnak. Sok még a kérdőjel a közösségi események rendezhetőségével és idejével kapcsolatban. Reméljük, ha magát a repülőnapot nem is, de egy családi napot talán összehozhatunk az ősz eleji időkben. Szintén nagy a bizonytalanság a tervezett versenyek esetében, de erről sem mondunk le teljesen. Nincs még kitűzve, hogy elmarad, így bízunk a megrendezés lehetőségében.

– Szó volt egyesületek alakulásáról, képzésekről.

– Lassan csordogálnak az engedélyek, mivel a hatóságok is korlátozottan dolgoznak. A Baracs Repülő Klub bejegyzés megtörtént, ahol több szakosztályban indulhat majd a munka. Ide tartozik, hogy nagyon szépen alakul az együttműködésünk a Kisapostagi Repülő Egyesülettel és a Dunaferr Repülő Klubbal is. Például a pályát is közösen tartjuk karban. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív az együttműködésünk. A vírus okozta nehézségek ellenére pedig egyáltalán nem mondtunk le a sikeres évzárásról.

Amint írásunkban rávilágítottunk, nem állt meg az élet a repülőtéren. Vannak örvendetes új hírek, valamint remek elképzelések, tervek és fejlemények. Talán hamarosan személyesen is meggyőződhetünk róla, akár egy remek repülős program keretén belül.