Iskolanyitogató nap Szabó Magda-módra

A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye (volt Szilágyi iskola) tegnap dél­előtt iskolanyitogató napot tartott az intézményben.

Az összejövetel célja az volt, hogy a leendő elsősöknek és a szüleiknek az iskola bemutatkozzon. A vendégeket Farkas Márta tagintézmény-vezető fogadta, és vezette körbe az iskolában. A bemutatás alapos volt, hiszen a gyerekek az ebédlőben azt is megtudhatták, hogy az étkezések előtt és után is imádkoznak. Persze nem egy bigott vallásos iskolára kell gondolni, hiszen a pedagógusok nagy része világi, és a diákok itt ugyanúgy tanulnak idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet – természetesen vannak testnevelés órák is –, mint bármilyen más városi általános iskolában.

Farkas Mártától megtudtuk, egyre népszerűbb az iskolájuk, tavaly százhatvan tanulóval kezdtek, most kétszázkettőnél tartanak.

Az iskola által kiadott tájékoztatóban így foglalták össze működésük lényegét: „Iskolánk attól lesz református, hogy a diákok és a nevelők erkölcsi tartásukkal, személyes példamutatásukkal, egymás iránti tiszteletükkel, és Istennek tetsző magatartásukkal keresztyén közösséget alkotnak szeretetben, békességben.”