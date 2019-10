Huszonöt éve történt

Huszonöt évvel ezelőtt privatizálták az AFIT vállalatot. Sok család egzisztenciája függött a fénykorában csaknem 300, de mintegy húsz évig folyamatosan 200 főt foglalkoztató cégtől.

Mára az emlékek ugyan halványulnak, de így is negyvenen jöttek össze, hogy egymással találkozzanak, az egykor együtt töltött évekre emlékezzenek.

Deák Ferenc, aki egyébként családjával jelenleg egy magánvállalkozás, a MÉHecske ’97 Kft. egyik tulajdonosa, a nagyvenyimi telephely utolsó üzemvezetőjeként továbbra is a szívén viseli a közösség sorsát. Az egykori dolgozók a Nagyvenyimi Sportcentrumban találkoztak egy közös beszélgetésre. A jó hangulatú összejövetelre a helyieken kívül Dunaújvárosból és Mezőfalváról is érkeztek.

A cég a település akkori egyetlen ipari üzeme volt, ami termékeivel hírnevet szerzett Magyarországon, több nyugat-európai országban és Amerikában is. A személygépkocsikba szerelhető lopásgátló, a „biztonsági kézifékzár” nagyvenyimi gyártását például egy amerikai céggel közösen fejlesztették ki.

A privatizáció előtt két évvel a cég rendelésállománya csökkent, ami maga után vonta a termelés, majd a létszám csökkenését, csökkentését is. A gazdasági folyamatok, a belföldi piac „összezsugorodása” az üzem szerkezeti struktúrájának megváltozását hozta magával, majd az üzemet is elérte a – rendszerváltáskor oly gyakori – privatizáció, amely után a cég már más keretek között működött tovább.

Ám érzelmileg sokan az AFIT-hoz kötődnek ma is, de ez már egy más történet. Ez a közösség öt évvel ezelőtt is találkozott, és ahogy megfogadták, öt év múlva is így tesznek majd.

Deák Ferenc lapunknak elmondta, alakulhatott volna másképp is az akkori privatizáció, ők a dolgozókkal együtt is tettek ajánlatot. Mára megbékéltek, hiszen a múltat már nem lehet visszahozni.